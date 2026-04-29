Kaydet

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki sürücü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden başlayan gerginlik az kalsın fiziksel bir kavgaya dönüşüyordu. Araçlarından inerek hararetli bir şekilde tartışmaya başlayan öfkeli sürücülerin arasına çevredeki duyarlı vatandaşlar girdi. Sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle olayın büyümesi son anda engellenirken, trafikte tansiyonun zirveye çıktığı o anlar aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

