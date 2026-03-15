İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun akıbeti merak konusu oldu. Taraflardan farklı açıklamalar gelmeye devam ederken, sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Netanyahu’nun konuşma yaparken elindeki parmak sayısının 6 gibi görünmesi, deepfake iddialarını beraberinde getirdi. Peki, Netanyahu öldü mü, nerede? İşte Netanyahu'nun son durumuna ilişkin bilgiler...

İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hayatını yitirdiğine dair ortaya atılan iddialar, kısa sürede uluslararası kamuoyunun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere İsrail kanadından yalanlama geldi ancak yayınlanan görüntüler soru işaretlerini çoğalttı.

Netanyahu öldü mü, nerede? 6 parmaklı video deepfake iddialarına neden oldu

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun öldüğü yönündeki spekülasyonları kesin bir dille reddetti. İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık verdiği bir operasyonda Netanyahu’nun öldürüldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. apılan açıklamada, “Bunlar tamamen asılsızdır, Başbakan sağlıklı ve iyi durumdadır.” ifadelerine yer verildi.

Savaşın ikinci gününde sosyal medyada, Netanyahu’nun İran saldırısında öldürüldüğü ya da Almanya’ya kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaların doğrulanmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ALTI PARMAK TARTIŞMASI

“Altı parmak tartışması”, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 13 Mart’ta yayımlanan video mesajında ortaya çıktı. Videonun belirli bir karesinde Netanyahu’nun sağ elinde altı parmak varmış gibi görünmesi, görüntünün yapay zekâ ile oluşturulmuş veya deepfake olabileceği iddialarına yol açtı.

NETANYAHU EN SON NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

10 Mart’ta yerel yönetim temsilcileriyle görüşmüş ve Ulusal Sağlık Komuta Merkezi’ni ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında Netanyahu’nun, “henüz işimiz bitmedi" vurgusu yaptığı aktarıldı. Netanyahu, amaçlarının İran halkının "rejimden kurtulmasını sağlamak" olduğunu iddia ederek "Şimdiye kadar aldığımız önlemlerle onların (İran yönetiminin) direncini kırdığımız ve hala aktif olduğumuz şüphesizdir." dedi ve saldırıların devam edeceği mesajı verdi.

İRAN ORDUSU ÖLDÜRMEYE YÖNELİK SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.





Haberle İlgili Daha Fazlası