Fenerbahçe yönetiminin 27 Nisan'da yollarını ayırma kararı aldığı Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla vedalaştı. Sarı-lacivertli taraftarlardan İtalyan teknik adama büyük destek geldi. Samandıra'da "Tedesco lütfen gitme" pankartı dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de radikal kararlar alındı. Teknik patron Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek'in görevine son verildi. Samandıra'da Fenerbahçeli futbolcularla vedalaşan İtalyan çalıştırıcı, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Domenico Tedesco, son defa Can Bartu Tesisleri'nde

DESTEK ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen Futbol A Takımı antrenmanı öncesinde oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla bir araya geldi. Sosyal medyada başlatılan destek çağrısına kayıtsız kalmayıp tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu.

İtalyan teknik adamın yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı

SAMANDIRA'DA DUYGUSAL ANLAR

Domenico Tedesco, duygusal anlar yaşarken; tesislerin önünde kendisini bekleyen taraftarları selamladı. "Tedesco lütfen gitme" pankartıyla büyük destek verilen İtalyan teknik adam, formaları imzaladı ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Can Bartu Tesisleri önünde "Tedesco lütfen gitme" pankartı açıldı

İtalyan hocanın, önümüzdeki günlerde İstanbul'a veda edeceği öğrenildi.

