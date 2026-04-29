Trendyol Süper Lig’in 32'nci haftasında Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için 18 yaş altı taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak. Ücretsiz biletlerin kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinde yapılacak işlemler; 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Son maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, liderin 7 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; katılım koşulları şu şekilde:

Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanabilecek.

E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu

Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacak.

