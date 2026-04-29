Fenerbahçe'den "bilet" kararı: Başakşehir maçı 18 yaş altına ücretsiz
Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanacak RAMS Başakşehir karşılaşmasında, "18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması" yapılacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 32'nci haftasında Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için 18 yaş altı taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak. Ücretsiz biletlerin kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Passo gişesinde yapılacak işlemler; 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; katılım koşulları şu şekilde:
Yaş Sınırı: 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş (18 yaşını doldurmamış) taraftarlar yararlanabilecek.
E-Bilet: Geçerli e-bilet süresine sahip ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu
Kimlik İbrazı: İşlem sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvurular yalnızca şahsen yapılacak.