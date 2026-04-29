Fenerbahçe'de acı bilanço: Şampiyonluk yok, zarar çok
Fenerbahçe 12 yılda üç başkan gördü, 14 farklı teknik adamla çalıştı. 305 futbolcu geldi, 291 oyuncu gitti. Bonservislere 455 milyon avro verilirken, satışlardan 306 milyon avro geldi. Zarar ise -148 milyon oldu
Yine bana hüsran yine bana keder! Tarih 11 Mayıs 2014. Fenerbahçe’nin son şampiyon olduğu gün… Aradan 11 sezon ve 12 yıl geçti ve arada bir kere bile şampiyonluk gelmedi. Hem de büyük değişimlere ve harcamalara rağmen… Aziz Yıldırım dönemi 2018’e kadar devam ederken sonrasında bayrağı Ali Koç devraldı. Vizyon da büyüktü hayaller de. Ancak tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı ve o Koç 21 Eylül 2025’te Sadettin Saran’a karşı kaybetti. Peki Fenerbahçe’nin açmazı veya olmayan şey neydi?
Fenerbahçe'de Ederson'dan şok talep: Rekor tazminat
YAPBOZ TAHTASI!
12 yıllık istatistikler bile çok şeyi özetler nitelikteydi. “İstikrar” yerine “Olmadı, değiştir” anlayışı ve kısa sürede beklenen başarıların gelmemesi Kanarya’da “sabır” olayını tamamen bitirdi. Haklı olarak taraftarın sezonluk hayalleri yılların özlemine dönüştü. Her sezon başı neredeyse teknik adam değişti, futbolcular gitti geldi hatta teknik adamların maç başı puan ortalamaları 2.00’nin üzerinde olmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince gönderilmek zorunda kalındı. F.Bahçe “yapboz” tahtasına dönüştürüldü.
SON 11 YILIN REKOR TRANSFERLERİ
Mattéo Guendouzi - Lazio - 28 milyon
Kerem Aktürkoğlu - Benfica - 22,5 milyon
Youssef En-Nesyri - Sevilla - 19,5 milyon
Dorgeles Nene - Salzburg - 18 milyon
Cengiz Ünder - Marsilya - 15 milyon
SON 11 YILIN REKOR SATIŞLARI
Ferdi Kadıoğlu Brighton 30 milyon
Arda Güler Real Madrid 26 milyon
Yusuf Akçiçek Al-Hilal 22 milyon
Vedat Muric Lazio 21 milyon
Kim Min-jae Napoli 19 milyon
YENİ YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZOR
F.Bahçe’de Sadettin Saran yönetimi seçim kararı aldı. Haziranda yeni yönetim göreve gelecek ama gelir gelmez ödemeler ve sıkıntılarla karşılaşacak. 28 milyon avroya alınan Guendouzi’nin transfer taksidinin yanı sıra Cherif’in 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. En önemli sıkıntı da 11 milyon avro alan kaleci Ederson’un durumu olacak. Teklif gelmesi durumunda Brezilyalı kalecinin gönderilmesi yüksek ihtimal.