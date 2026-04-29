Fenerbahçe 12 yılda üç başkan gördü, 14 farklı teknik adamla çalıştı. 305 futbolcu geldi, 291 oyuncu gitti. Bonservislere 455 milyon avro verilirken, satışlardan 306 milyon avro geldi. Zarar ise -148 milyon oldu

Yine bana hüsran yine bana keder! Tarih 11 Mayıs 2014. Fenerbahçe’nin son şampiyon olduğu gün… Aradan 11 sezon ve 12 yıl geçti ve arada bir kere bile şampiyonluk gelmedi. Hem de büyük değişimlere ve harcamalara rağmen… Aziz Yıldırım dönemi 2018’e kadar devam ederken sonrasında bayrağı Ali Koç devraldı. Vizyon da büyüktü hayaller de. Ancak tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı ve o Koç 21 Eylül 2025’te Sadettin Saran’a karşı kaybetti. Peki Fenerbahçe’nin açmazı veya olmayan şey neydi?





Son 11 yılın teknik direktörleri

YAPBOZ TAHTASI!

12 yıllık istatistikler bile çok şeyi özetler nitelikteydi. “İstikrar” yerine “Olmadı, değiştir” anlayışı ve kısa sürede beklenen başarıların gelmemesi Kanarya’da “sabır” olayını tamamen bitirdi. Haklı olarak taraftarın sezonluk hayalleri yılların özlemine dönüştü. Her sezon başı neredeyse teknik adam değişti, futbolcular gitti geldi hatta teknik adamların maç başı puan ortalamaları 2.00’nin üzerinde olmasına rağmen şampiyonluk gelmeyince gönderilmek zorunda kalındı. F.Bahçe “yapboz” tahtasına dönüştürüldü.

Fenerbahçe'de acı bilanço: Şampiyonluk yok, zarar çok

SON 11 YILIN REKOR TRANSFERLERİ

Mattéo Guendouzi - Lazio - 28 milyon

Kerem Aktürkoğlu - Benfica - 22,5 milyon

Youssef En-Nesyri - Sevilla - 19,5 milyon

Dorgeles Nene - Salzburg - 18 milyon

Cengiz Ünder - Marsilya - 15 milyon

Galatasaray - Fenerbahçe

SON 11 YILIN REKOR SATIŞLARI

Ferdi Kadıoğlu Brighton 30 milyon

Arda Güler Real Madrid 26 milyon

Yusuf Akçiçek Al-Hilal 22 milyon

Vedat Muric Lazio 21 milyon

Kim Min-jae Napoli 19 milyon

YENİ YÖNETİMİN İŞİ ÇOK ZOR

F.Bahçe’de Sadettin Saran yönetimi seçim kararı aldı. Haziranda yeni yönetim göreve gelecek ama gelir gelmez ödemeler ve sıkıntılarla karşılaşacak. 28 milyon avroya alınan Guendouzi’nin transfer taksidinin yanı sıra Cherif’in 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. En önemli sıkıntı da 11 milyon avro alan kaleci Ederson’un durumu olacak. Teklif gelmesi durumunda Brezilyalı kalecinin gönderilmesi yüksek ihtimal.

Haberle İlgili Daha Fazlası