Bursa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kontrolden çıkıp 3 araca ve bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkıp başka bir kamyona, hafif ticari araca, ardından da diğer bir kamyona çarptı.

Bursa'da meydana gelen kazada kamyon, yol kenarındaki bariyere çarparak dururken sürücü araçtan savrulup yola düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da feci kaza: Otoyolda 3 araca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kamyon sürücüsünün cenazesi, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araçlarda ise hasar oluştu.

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