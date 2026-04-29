Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası soluğu Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde alan Başkan Sadettin Saran, futbolculara İtalyan çalıştırıcıya veda gerekçesini duyurdu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası seçim tarihi de açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, 6-7 Haziran'da sandığa gidecek.

AMANDIRA'DA FUTBOLCULARA ZİYARET

Resmi siteden yaptığı açıklama, "başkanlığa aday olmayacağı" şeklinde yorumlanan Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılması sonrası Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Saran, burada futbolculara, Tedesco'nun neden gönderildiği duyurdu.

"YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN GÖNDERDİM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Saran, Can Bartu Tesisleri'nde futbolculara yaptığı konuşmada, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. 3 maçı kazanıp bunu başarın. Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik" ifadelerini kullandı.

