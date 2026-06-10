KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaklaşık 1 milyar euro yatırım değeriyle hayata geçirilen Yeni Ercan Havalimanı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

Herhangi bir devlet katkısı veya yolcu garantisi olmaksızın Taşyapı’nın öz kaynaklarıyla inşa edilen Yeni Ercan Havalimanı, rekor seviyelere ulaşan ciro payı ödemeleriyle KKTC ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Akdeniz’in en yüksek yolcu kapasiteli havalimanlarından biri olan tesis, 10 milyon yolcu hedefi doğrultusunda turizmin, ticaretin ve istihdamın önemli lokomotiflerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Yeni Ercan Havalimanı, yalnızca bir ulaşım ve altyapı yatırımı değil, aynı zamanda Taşyapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın “Türkiye için KKTC vazgeçilmezdir” anlayışıyla şekillenen vizyonunun somut bir yansımasıdır. Dünyadaki siyasi ve ekonomik baskılara rağmen havalimanının yeniden inşa edilerek KKTC’ye kazandırılmasına öncülük eden Turanlı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri ve uluslararası yatırımcıları ülkenin geleceğine katkı sunmaya davet etmektedir.

Turanlı’nın kamuoyuyla paylaştığı “Vizyon Kıbrıs” çalışmasında; yeşil enerji yatırımlarından modern lojistik terminallerine, yapay adalardan drone taksilere kadar birçok yenilikçi proje yer almaktadır. Kıbrıs’ın doğal zenginlikleri ile teknolojiyi buluşturarak turizm ve ekonomide yeni bir dönemin kapılarının açılabileceğini belirten Turanlı, güneş ve rüzgâr enerjisi, modern seracılık, sahil düzenlemeleri, çevreci ulaşım sistemleri ve yeni turizm yatırımlarıyla ada ekonomisinin önemli bir dönüşüm yaşayabileceğini ifade etmektedir.

Ortaya koyduğu yaklaşımın yalnızca bir yatırım projesi değil, aynı zamanda ortak bir kalkınma çağrısı olduğunu vurgulayan Turanlı, KKTC’nin bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek uluslararası ölçekte tanınan bir cazibe merkezi haline gelebileceğine dikkat çekmektedir.

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