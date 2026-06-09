Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki altı beldede yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin beşini Cumhur İttifakı adaylarının kazanması, seçim öncesi tahminlerde bulunan anket şirketlerini yeniden tartışmaya açtı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yanıltıcı sonuçlar yayımladığı öne sürülen araştırma şirketlerine yönelik yasal düzenleme çağrısında bulundu.

EMRAH ÖZCAN-Hafta sonu Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’nin altı beldesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinin beşini Cumhur İttifakı adaylarının kazanması, kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim tahminlerini yeniden tartışmaya açtı.

Seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın ciddi oy kaybı yaşayacağını iddia eden anket şirketlerinin güvenilirliği bir defa daha gündeme geldi.

Vatandaşı yanıltarak manipülasyon yaptığı iddia edilen araştırma şirketlerine yönelik yasal düzenleme çağrısında bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Anket şirketleri, masa başında hazırladıkları sahte sonuçlarla baş başa kaldı. Algı operasyonları bozguna uğramıştır. Bu sahteciliği önlemek için yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır” dedi.

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