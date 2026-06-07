Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde 12 yıl aradan sonra yapılan seçimleri AK Parti kazandı. Meydanda toplanan vatandaşlara telefonla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beş beldenin dördünü biz, birini MHP aldı; büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık" diyerek seçmenlere teşekkür etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerinde AK Parti 6 beldenin dördünü kazandı.

Nevşehir'de 12 yıl aradan sonra belediye başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin başkanı AK Partili Mustafa Özer oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Mustafapaşa Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"5 BELDEYİ CUMHUR İTTİFAKI ALDI"

Telefon bağlantısıyla vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı Cumhur İttifakı seçmenlerine teşekkür etti.

Seçim sonuçlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Zaferi birlikte kucakladık

Erdoğan konuşmasında, "Her şeyden önce bizleri meydanda dinleyen tüm kardeşlerime en samimi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Seçimler bitti. Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık, bir tanesini de MHP aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık.

Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beş beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Seçim sonuçlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Zaferi birlikte kucakladık

"AK PARTİ'YE OLAN DESTEK GÜÇLENEREK SÜRÜYOR"

Cumhur İttifakı'nın sandıktan zaferle çıkmasının ardından, AK Parti cephesinden de peş peşe açıklamalar gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirilen belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, aziz milletimizin Cumhur İttifakı'na güveninin ve AK Parti'ye olan desteğinin güçlenerek devam ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Mustafa Özer

Resmi olmayan sonuçlara göre seçim yapılan 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı adayları vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olarak seçimlerden zaferle ayrılmıştır.

Cumhur İttifakı olarak 5 beldede AK Parti, 1 beldede ise Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere katılmıştır. AK Parti olarak aday gösterdiğimiz 5 beldenin 4'ünü kazanırken, MHP'nin yarıştığı Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde de Cumhur İttifakı adayımız seçimi kazanmıştır. AK Parti olarak Tokat Almus Bağtaşı'nda, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da ve Gümüşhane Merkez Tekke'de belediye başkanlıklarını kazanmış bulunuyoruz.

Seçim sonuçlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Zaferi birlikte kucakladık

Bu seçimler milletimizin partimize olan güveninin ve desteğinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu tablo, milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin hizmet siyasetine olan teveccühünün artarak sürdüğünü açıkça göstermektedir. Bizlere güvenen ve destek veren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının beldelerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYLARIMIZI 5 KAT ARTIRDIK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz da "Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke).

Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/MHP adayı seçimi kazanmış oldu.

Seçim sonuçlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi: Zaferi birlikte kucakladık

Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5, Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık.

Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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