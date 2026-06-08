Yeni bir araştırma, yapay zekâ sohbet botlarıyla yapılan gereksiz uzun konuşmaların enerji tüketimini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, daha kısa ve doğrudan komutların daha verimli olduğu hem de enerji tasarrufuna katkı sağladığını belirtiyor.

Yapay zekâ araçları günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, araştırmacılar bu teknolojilerin görünmeyen maliyetlerine dikkat çekiyor. Yeni bir rapora göre, ChatGPT, Gemini, Grok ve benzeri yapay zekâ sistemlerine verilen uzun ve gereksiz detaylar içeren komutlar, enerji tüketimini önemli ölçüde artırabiliyor.

DAHA FAZLA İŞLEM GÜCÜ KULLANILMASINA NEDEN OLUYOR

Birleşmiş Milletler Üniversitesi’ne bağlı UNU-INWEH (Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü) tarafından yayımlanan yeni araştırma, özellikle kullanıcıların sohbet botlarıyla insanlarla konuşur gibi uzun diyaloglar kurmasının, veri merkezlerinde daha fazla işlem gücü kullanılmasına neden olduğunu belirtiyor. “Lütfen”, “teşekkür ederim” veya gereksiz açıklamalar gibi ifadelerin tek başına büyük bir etki yaratmadığı, ancak milyarlarca sorgu ölçeğinde önemli enerji maliyetlerine dönüşebildiği ifade ediliyor.

Hazırlanan analizde, daha kısa komutlar ve daha öz yanıtlar tercih edilmesi durumunda yıllık elektrik tüketiminde 87 ila 98 gigavat-saat arasında tasarruf sağlanabileceği hesaplandı.

KOMUT KISA CEVAP KISA

Uzmanlar, gereksiz uzun sohbetlerin ve tekrarlayan etkileşimlerin azaltılmasını öneriyor. Daha kısa, net ve doğrudan komutların hem kullanıcı deneyimini hızlandırdığı hem de sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladığı ifade ediliyor.

VİDEO VE GÖRSEL DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİYOR

Araştırmaya göre, görsel ve video üretiminin enerji maliyeti standart bir metin sorgusuna göre yaklaşık 60 kat daha fazla. Karmaşık bir videoda ise bu 8 in kata kadar çıkabiliyor.

ChatGPT tek başına her gün yaklaşık 2,5 milyar sorguyu işlerken, Google ise yapay zeka özetlerinin entegre edilmesiyle 16 milyar sorguyu işliyor.

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