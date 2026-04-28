Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 280 turist ziyaret etti. İlçedeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesine ise "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerle 4 bin 600 yolcu geldi.

Muğla Marmaris'teki Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki Panama bayraklı "MSC Divina" kruvaziyerinde 3 bin 280 yolcu ve 1520 personel bulunduğu belirtildi.

TURİSTLER İLÇEYİ GEZDİ

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris ve Kuşadası'na turist akını! Dev gemiler limana yanaştı

İTALYA'YA GİDECEK

Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı. "MSC Divina"nın, gece saatlerinde demir alarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Marmaris ve Kuşadası'na turist akını! Dev gemiler limana yanaştı

KUŞADASI'NA DEV GEMİ YANAŞTI

Bahama bayraklı çoğunluğu ABD vatandaşı 4 bin 600 kişilik kafileyi taşıyan "Odyssey of the Seas" adlı gemi, tur programı kapsamında Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

Marmaris ve Kuşadası'na turist akını! Dev gemiler limana yanaştı

Gemiden ayrılan turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretçilerin bir kısmı ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

