ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma önerisini reddetti ve Tahran, ABD'nin nükleer endişelerini gideren bir anlaşmayı kabul edene kadar deniz ablukasını sürdüreceğini taahhüt etti. Trump, ablukanın bombardımandan daha etkili olduğunu ifade etti.

Trump, "Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben de ablukayı kaldırmak istemiyorum, çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum. Abluka, bombardımandan biraz daha etkili. Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası