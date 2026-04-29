İngiltere, tütünle mücadelede dünya çapında ses getirecek yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Kral 3. Charles’ın onayıyla yasalaşan “Sigara ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı”, ülkede sigara kullanımını kökten değiştirecek adımlar içeriyor.

2009 SONRASI DOĞANLARA SİGARA SATIŞI YOK

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere ömür boyu sigara satışı yasaklandı. Bu düzenlemeyle yeni neslin sigaraya hiç başlamaması ve tütün bağımlılığının nesiller boyu sürmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, yasanın yalnızca sigara kullanımını azaltmayı değil, aynı zamanda halk sağlığını korumayı ve sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladığı vurgulandı. Hükümetin, sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlere destek olmak için de rekor düzeyde kaynak ayırdığı belirtildi.

HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLENECEK

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, düzenlemenin son yılların en iddialı sağlık adımlarından biri olduğunu ifade ederek, “Bu yasa, gelecek nesilleri tütün bağımlılığından koruyarak hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlıyor” dedi.

DÜZENLEMEDEKİ DİĞER YASAKLAR

Yeni düzenleme yalnızca satış yasağıyla sınırlı değil. Çocukların bulunduğu araçlarda nikotinsiz elektronik sigara kullanımı dahi yasaklanacak. Ayrıca çocuk parkları ve hastane çevreleri gibi alanlarda sigara kullanımı büyük ölçüde kısıtlanacak.

Mevcut uygulamada sigara bırakma tedavisi gören kişilerin kullanabildiği bazı alanlar da yasak kapsamına alınırken, sigara içilebilecek yerler restoran ve barların açık alanları ile plajlarla sınırlandırılacak.

“Sigarasız nesil” hedefi doğrultusunda, okullarda ve kamu alanlarında sigaranın zararlarına yönelik eğitimlerin artırılması ve nikotin ürünlerinin tanıtımına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi de planlanıyor.

