Kaydet

Elazığ kent merkezinde bulunan Kubbeli Cami'de namaz saatinde yaşanan olayda, bir şahsın ayakkabı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Namaz çıkışı yerinde bıraktığı botlarının olmadığını fark eden bir vatandaşın durumu bildirmesi üzerine incelenen kayıtlarda, şüpheli şahsın ayakkabılık bölümüne gelerek önce kendi ayakkabılarını çıkardığı görüldü. Çevresini kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği bir botu alıp giyen ve camiden hızla uzaklaşan şahsın rahat tavırları dikkat çekti. Yaşanan hırsızlık olayına cami yetkilileri ve mağdur vatandaş büyük tepki gösterirken, emniyet güçleri kamera kayıtları üzerinden şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası