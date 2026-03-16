Kadir Gecesi mesajları bu yıl da unutulmadı. Kandil gecelerinin vazgeçilmez geleneği haline gelen tebrik paylaşımları, bu özel gecede de sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Kadir Gecesi’nin manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, anlamlı ve kısa mesajlara yöneliyor. İşte X ve Instagram’da paylaşabileceğiniz en güzel Kadir Gecesi tebrik mesajları.

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Bir Kadir Gecesi'ne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Kadir Gecesi mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz kısa ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları…

Kısa Kadir Gecesi mesajları! X ve Instagram için Kadir Gecesi tebrik mesajları

KISA KADİR GECESİ MESAJLARI

"Rabbim bizleri sevdiklerimizle birlikte esenlikle daha nice Ramazanlara, nice Kadir Gecelerine ve nice bayramlara eriştirsin."

"Sonsuz hikmetlerle dolu olan Leyle-i Kadir’imiz tüm gönüllere şifa olsun."

"Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin, mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum."

"Kadir Gecesi, sessiz duaların bile duyulduğu rahmet vaktidir"

"Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kısa Kadir Gecesi mesajları! X ve Instagram için Kadir Gecesi tebrik mesajları

"Ellerin ve gönüllerin duaya açıldığı Kadir Gecemizin, milletimiz ve Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Mübarek Kadir Gecesi’nin birlik ve beraberliğimizi artırması; ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Allah bu gece size öyle bir mutluluk nasip etsin ki hayatınızdaki bütün sıkıntılar son bulsun."

"Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun."

Kısa Kadir Gecesi mesajları! X ve Instagram için Kadir Gecesi tebrik mesajları

"Rahmet, bağışlanma ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Kalplerimize merhamet, sofralarımıza bolluk, dünyamıza barış ve huzur getirmesi dileklerimle Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecede; gönüllerimiz dua ile, kalplerimiz umutla dolsun inşallah."

"Rahmet, bağışlanma ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Semadan süzülen rahmetin her bir zerresinin ruhunuza şifa olması dileğiyle. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Bu mübarek gecede edilen duaların; vatanımıza huzur, soframıza bereket ve toprağımıza can getirmesini dileriz. "

"Ve vakit o gecedir ki,

Bütün geceler ona hayran. Kalbimizden geçen tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle"

