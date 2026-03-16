Adana’da kendisine 4 ay içinde 15 kez ceza kesilen sürücünün aracı polisin ‘Dur’ ihtarına uymadığı için 6 ay trafikten men edildi. Otomobilini kaçırıp sakladığını söyleyen genç “Trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı. Cezaevine girerim ama arabamı vermem” dedi.

Adana’da 4 ay içinde 15 kez ceza kesilen 23 yaşındaki İbrahim Emir Yıldırımcan’ın savunması ‘Pes’ dedirtti. İddiaya göre Yıldırımcan, modifiye araç kullanımı, abart egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve polisin 'Dur' ihtarına uymama gibi ihlaller nedeniyle son aylarda defalarca ceza aldı.

4 ayda 15 kez ceza yedi! Modifiye araç sürücünden pişkin savunma: Cezaevine girerim ama arabamı vermem

6 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yıldırımcan’ın aracı, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için 6 ay trafikten men edildi. Cezaların artmasına rağmen otomobilinden vazgeçmeyeceğini belirten genç, otomobilini kaçırıp sakladığını söyledi.

“BU BENİM İÇİN BİR TUTKU"

15 cezanın yaklaşık 250 bin lirayı bulduğunu söyleyen Yıldırımcan, şöyle konuştu:

4 ay içerisinde toplam 15 ceza yedim. Bunların toplam tutarı 250 bin lira civarında. Polisten kaçmaktan, 'dur' ihtarına uymamaktan ve egzoz gibi şeylerden ceza yiyorum. Arabayı yapıyoruz ve o kadar masraf ediyoruz. Normalde trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Normal şekilde gezsek bile zaten durdurup ceza yazılıyor. En son çare kaçmak oldu. Benim son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı.

“CEZAEVİNE GİRERİM ARABAYI VERMEM”

Yıldırımcan, "Benim yediğim cezaları yenileriyle karşılaştırdığımda şu an 500 bin lira rahat çıkar. Rahat bir şekilde dolaşıp kimseye bulaşmıyoruz ama yine bizi buluyorlar. ‘Cezaevine düşersin' dediler. Aracı uzak bir noktaya yolladım. Eve de birkaç gün gitmedim. Tutuklanmaktan korkmuyorum. Araba işinden çok zevk alıyorum. Cezaevine girerim ama o arabayı vermem" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası