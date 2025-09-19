Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Canlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmiş

Canlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski bakanlardan Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ofisinin başına getirildiğini söyledi.

Dün akşam TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme ve iç siyasete dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

"İNCE HARIL HARIL ÇALIŞIYOR"

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Muharrem İnce ve İmamoğlu iddiasıyla yankı uyandırdı. 

Sevigen, "Muharrem İnce de arkadaşlarla beraber dolaşıyor. Genel merkezde çalışıyor. Zannediyorum Ankara'da Bülent Tezcan'ın görev aldığı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisinin başına getirildi. Kendisi de böyle bir şey yoksa eğer bana yazabilir, ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmiş - 1. Resim

"CHP NİYE İSTİFALARINI ALMIYOR?"

Öte yandan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de programda "CHP bugün yolsuzlukla, rüşvetle, hırsızlıkla anılıyor. Muhittin Böcek'i at partiden o zaman, İmamoğlu'nu atsın parti o zaman. CHP neden Muhittin Böcek'in, İmamoğlu'nun istifasını almıyor?" dedi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Eylül hava tahmin raporu açıklandıDüğün günü hastanelik olmuştu! 26 yaşındaki influencer'dan acı haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya açıkladı: 17 motosiklet sürücüsü yakalandı - GündemYerlikaya açıkladı: 17 motosiklet sürücüsü yakalandıRüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler - GündemAslan payı İmamoğlu'nun sağ koluna gitmiş!Orman yangını gönüllülerine yeni statü: Şehitlik ve tazminat hakkı kapıda - Gündem2025'te başlayacak! Tazminat alacaklarSiyonist sapıklığı! 'Netanyahu' ismi bile gerçek değil - GündemSiyonist sapıklığı! 'Netanyahu' ismi bile gerçek değilCebimizde bile İsrail casusu var! Teknolojiyle işgal tehdidi - GündemCebimizde bile İsrail casusu varKılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolunda! Altı disiplin kararı daha... - GündemKılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolunda
Sonraki Haber Yükleniyor...