Canlı yayında bomba iddia: Muharrem İnce, İmamoğlu'nun adaylık ofisinin başına geçmiş

Dün akşam TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme ve iç siyasete dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

"İNCE HARIL HARIL ÇALIŞIYOR"

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Muharrem İnce ve İmamoğlu iddiasıyla yankı uyandırdı.

Sevigen, "Muharrem İnce de arkadaşlarla beraber dolaşıyor. Genel merkezde çalışıyor. Zannediyorum Ankara'da Bülent Tezcan'ın görev aldığı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisinin başına getirildi. Kendisi de böyle bir şey yoksa eğer bana yazabilir, ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

"CHP NİYE İSTİFALARINI ALMIYOR?"

Öte yandan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de programda "CHP bugün yolsuzlukla, rüşvetle, hırsızlıkla anılıyor. Muhittin Böcek'i at partiden o zaman, İmamoğlu'nu atsın parti o zaman. CHP neden Muhittin Böcek'in, İmamoğlu'nun istifasını almıyor?" dedi.