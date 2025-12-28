EFT ve havalede yeni dönem! 200 bin TL üstü transferlerde açıklama mecburi olacak
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
- 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde işlemin kaynağı ve maksadı açıklanacak, gerekirse belgeyle ispatlanacak.
- 20 milyon TL ve üzeri transferlerde tapu, noter belgesi, fatura gibi dayanak belgeler istenecek.
- Belge sunmayan veya eksik belge sunan kişiler işlem yapamayacak, bankalar eksik belgeyle işlem gerçekleştirmeyecek.
- MASAK, belirlenen işlem sebepleri dışında kalan işlemler için en az 20 karakterlik açıklama talep edecek.
- MASAK, belgeleri ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek.
Buna göre, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve maksadı açıklanacak, gerekirse belgeyle ispatlanacak.
İşlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de artacak. 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, noter belgesi, fatura gibi “dayanak belgeler” istenecek.
Belge sunmayan kişiler işlem yapamayacak. Bankalar, eksik belgeyle işlem gerçekleştirmeyecek. MASAK, belgeleri ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek. MASAK, kullanıcıların para transferlerinde seçebileceği işlem sebeplerini de belirledi.
Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
- Gayrimenkul alım ödemesi
- Motorlu taşıt ödemesi
- Borç verme veya ödeme
- Hediye, bağış veya yardım
- Vergi veya harç ödemesi
- Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri
- Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları
Bu başlıkların dışında kalan işlemler için ise “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama yazılacak.