Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Buna göre, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve maksadı açıklanacak, gerekirse belgeyle ispatlanacak.

İşlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de artacak. 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, noter belgesi, fatura gibi “dayanak belgeler” istenecek.

Belge sunmayan kişiler işlem yapamayacak. Bankalar, eksik belgeyle işlem gerçekleştirmeyecek. MASAK, belgeleri ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek. MASAK, kullanıcıların para transferlerinde seçebileceği işlem sebeplerini de belirledi.

Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt ödemesi

Borç verme veya ödeme

Hediye, bağış veya yardım

Vergi veya harç ödemesi

Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri

Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları

Bu başlıkların dışında kalan işlemler için ise “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama yazılacak.

