Yeni yılla birlikte tapu işlemlerinde önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Gerçek satış bedelini düşük gösterenlere kesilen cezalar artırılırken, yüksek tutarlı nakit ve para transferlerinde açıklama ve belge zorunluluğu getiriliyor.

Yeni yılla birlikte tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkul satışlarında gerçek bedelin altında beyan verilerek tapu harcının düşük ödenmesinin önüne geçilmesi için cezalar ağırlaştırılıyor. Aynı zamanda yüksek tutarlı nakit ve para transferlerine sıkı denetim geliyor.

Vergi kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, tapuda gerçek satış bedelinin altında beyanda bulunanlara uygulanan vergi ziyaı cezası artırılacak. Mevcut durumda yüzde 25 olan ceza oranı, 1 Ocak itibarıyla yüzde 100’e çıkarılacak. Böylece eksik ödenen tapu harcının iki katı kadar ceza uygulanacak.

Örneğin gerçek satış bedeli 10 milyon lira olan bir konutun 3 milyon lira üzerinden gösterilmesi halinde bugüne kadar 400 bin lira yerine 120 bin lira tapu harcı ödenebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu tür işlemler ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

PARA TRANSFERLERİNE DE SIKI TAKİP

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yayımladığı tebliğ kapsamında, nakit ve para transferlerinde de yeni kurallar yürürlüğe girecek. Buna göre 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki işlemlerde, işlemin neden yapıldığına ilişkin en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki nakit işlemler için beyan formu doldurulacak. 20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde ise detaylı açıklama yapılması ve belge sunulması istenecek.

Örneğin 5 milyon liralık bir konut satın alacak kişi, bu tutarı bankadan nakit olarak çekerken paranın kullanım amacını beyan edecek. Satıcı ise bu parayı finansal sisteme dahil etmek istediğinde, bankaya paranın kaynağını açıklamak ve gerekirse belge sunmak zorunda kalacak. Tüm bilgiler ve belgeler MASAK’a iletilecek.

