2025-YDUS 2. Dönem tercihleri başladı! YDUS tercihleri için son gün duyuruldu!
ÖSYM 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercih sürecinin 12 Şubat 2026 itibarıyla başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre adaylar, tercihlerini 12 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren yapabilecek.
2025-YDUS 2. Dönem sınavı 21 Aralık 2025 tarihinde uygulanmıştı. Sınav sonuçları ise 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise 2025-YDUS 2. Dönem tercihleri başladı!
2025-YDUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2025-YDUS 2. Dönem tercih işlemleri 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM’nin duyurusuna göre tercih süreci 19 Şubat 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2025-YDUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapılabilecek.
ÖSYM YDUS yerleştirme işlemlerinin 2025-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacağını bildirdi.
2025-YDUS 2. DÖNEM Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları için tıklayınız.