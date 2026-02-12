Bakırköy’de kimliği belirsiz kasklı iki saldırgan, bir iş yerinin kapısına not bırakıp, el bombası bantlayıp kaçtı. Sabah işe gelen çalışanlar korkunç manzara karşısında durumu polise bildirdi. Bomba etkisiz hale getirilirken, olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir iş merkezinin önünde gece saatlerinde yaşananlar ‘Pes’ dedirtti. 2 şüpheli, bina kapısına el bombasını bantlayıp kaçtı.

KAPIYA BOMBA BANTLADILAR

Sabah Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi’nde bulunan iş merkezine gelen görevliler hayatını şokunu yaşadı. Çalışanlar, durumu fark edip polise haber verdi. İhbar sonrasında iş yerine polis, sağlık, itfaiye ve bomba uzmanları sevk edildi.

Bakırköy’de korkunç ‘ölüm’ tuzağı! Kapıya bomba bantlayıp kaçtılar

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bomba uzman ekipleri, pimi çekilmemiş bombayı etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde kasklı şüphelinin bombayı bantla kapıya yapıştırdığı, diğer şüphelinin ise o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

Öte yandan saldırganlar, kapıya bir de yazılı not astı. Kapıya bırakılan notun içeriği hakkında da ise bir açıklama yapılmadı. Olayın alacak verecek meselesi olma ihtimali üzerinde duruluyor.

