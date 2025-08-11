TGRT Haber TV frekansı değişti!
Şirket Haberleri Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TGRT Haber TV frekansı değişti! Yeni frekanstan TGRT Haber'i izleyebilmeniz için, alıcı cihazınızın menüsünden TKGS ayarı varsa listeyi güncellemeniz yeterlidir. Cihazınızda TKGS desteği yoksa aşağıdaki frekans bilgisini manuel olarak giriniz.
Alıcı cihazınızın menüsünden TKGS ayarı varsa listeyi güncellemeniz yeterlidir. Cihazınızda TKGS desteği yoksa aşağıdaki frekans bilgisini manuel olarak giriniz.
- Uydu: TÜRKSAT 4A 42 Derece
- Frekans: 12.380 Mhz
- Sembol Oranı: 27. 5000
- FEC: 3/4
- POL: V (DİKEY)
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı