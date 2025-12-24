Rakle’nin üretim gücü ile Bengi Kurtcebe’nin özgün tasarım dili, zamansız ve enerjik bir koleksiyonda bir araya geldi.

Sofra tasarımının yenilikçi markası Rakle, aşçı ve içerik üreticisi Bengi Kurtcebe ile gerçekleştirdiği özel iş birliği kapsamında hayata geçirdiği Pomodoro Koleksiyonu’nu tanıttı. Bu enerjik ve ilham verici koleksiyon, Hepsiburada desteği ile Scarpetta Etiler’de düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle davetlilerle buluştu. “Pomodoro” ile başlayan bu yeni dönem, sofraları yalnızca yemek alanları olmaktan çıkararak paylaşımın, sohbetin ve keyifli anların merkezine taşımayı hedefliyor.

Rakle’nin 60 yıla yaklaşan üretim tecrübesi ve uzmanlığı, Bengi Kurtcebe’nin kişisel anıları ve özgün tasarım diliyle buluşarak Pomodoro Koleksiyonu’na hayat verdi. Domates temasının merkezde olduğu koleksiyon; seramik tabaklardan tekstil ürünlerine uzanan geniş bir ürün gamı sunuyor.

Rakle x Bengi Kurtcebe Pomodoro Koleksiyonu, tasarım, üretim ve erişilebilirliği bir araya getiren güçlü bir iş birliğinin sonucu olarak hayata geçirildi. Hepsiburada’nın geniş dijital erişimi ve güçlü e-ticaret altyapısı sayesinde koleksiyon, kısa sürede daha geniş kitlelerle buluşmayı hedefliyor.

Rakle, bu özel lansmanla birlikte hem yerli üretim gücünü hem de tasarım odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken; sofraları paylaşımın ve keyfin merkezi haline getirme vizyonunu sürdürüyor.



