Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Liverpool'u ağırlıyor. Dev randevu öncesi sarı-kırmızılılarda en kritik gündem maddesi, Victor Osimhen dahil tam 7 ismin sarı kart sınırında olması. Kart sınırında bulunan Osimhen, sarı kart görmesi halinde İngiltere’deki kritik rövanşta takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk'un da sınırda olduğu eşleşmede, temsilcimiz tam kadro sahaya çıkarak rövanş öncesi avantaj arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın akşam saat 20.45’te İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak bu dev mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden naklen futbolseverlerle buluşacak.

OSIMHEN'İN OMZUNDA ÇİFTE SORUMLULUK

Sarı-kırmızılı ekibin en büyük kozu Victor Osimhen için bu maçın anlamı çok daha büyük. Lig etabında Liverpool filelerini sarsarak galibiyeti getiren Nijeryalı yıldız, yarın sadece gol atmak için değil, kart görmemek için de büyük bir mücadele verecek. Kart sınırında bulunan Osimhen, sarı kart görmesi halinde İngiltere’deki kritik rövanşta takımını yalnız bırakacak.

Victor Osimhen

7 İSİM CEZA SINIRINDA: SARI ALARM

NTV Spor'da yer verilen habere göre Galatasaray’da kart sınırındaki isimlerin çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Osimhen’in yanı sıra kalede Uğurcan Çakır, savunmada Jakobs, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, hücum hattında ise Sallai ve Noa Lang kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu isimlerin tamamının takımın iskeletini oluşturması, saha içindeki disiplini her zamankinden daha önemli kılıyor.

OKAN BURUK DA SINIRDA YER ALIYOR

Sadece futbolcular değil, Galatasaray’ın başarısındaki baş mimar teknik direktör Okan Buruk da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Şayet Buruk yarınki mücadelede hakemden kart görürse, 18 Mart’taki Anfield deplasmanında kulübede yer alamayacak. Bu durum, hem saha içinde hem de teknik alanda maksimum sakinlik gerektiriyor.

Okan Buruk (Soldan ikinci)

ZORLU YOLLARDAN SON 16'YA

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde inişli çıkışlı bir grafik çizse de pes etmedi. Lig etabını 20. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda İtalyan devi Juventus’u elemeyi başaran sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Avrupa’da yeniden bir tarih yazmanın peşinde. Takım, bu tura devleri dize getirerek gelmenin özgüvenini taşıyor.

LIVERPOOL İLE HESAP KESME VAKTİ

İngiliz temsilcisi Liverpool, lig etabını 3. sırada tamamlayarak bu tura doğrudan yükseldi. Ancak "Kırmızılar" için RAMS Park hatıraları pek de iyi değil; zira Galatasaray, lig etabında rakibini Osimhen’in penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiliz ekibi yarın hem bu mağlubiyetin rövanşını almak hem de evine avantajlı dönmek isteyecek.

Osimhen'in en zor sınavı: Liverpool karşısında "mayın tarlasında" yürüyecek!

EKSİKSİZ KADRO, TAM KONSANTRASYON

Galatasaray cephesinde sevindirici haber ise takımın Liverpool karşısına tam kadro çıkacak olması. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Okan Buruk, elindeki tüm geniş kadro avantajını kullanabilecek. Rakip Liverpool’da ise Alexander Isak’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, temsilcimiz için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

HEDEF 18 MART ÖNCESİ AVANTAJ

Galatasaray’ın tek amacı, ateşli taraftarı önünde gol yemeden kazanarak 18 Mart’ta Anfield’da oynanacak rövanş öncesi kapıyı aralamak. Ancak bu hedefe ulaşırken gösterilecek performans kadar, 7 as oyuncunun ve teknik direktörün kart görmeden maçı tamamlaması, tur yolundaki en kritik strateji olacak.

