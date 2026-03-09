Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla Avrupa’da doğal gaz fiyatları kriz döneminden bu yana en büyük sıçramasını yaparak bir günde %30 yükseldi. Kış sonunda boşalan depolama tankları nedeniyle tamamen savunmasız kalan kıta için enerji stratejistlerinden korkutan bir uyarı geldi: "Arz kesintileri en az 3 ay sürebilir"

Orta Doğu'daki çatışmaların 10. gününde enerji piyasaları sarsılmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla petrol 100 dolar barajını aşarken, Avrupa'da doğal gaz fiyatları kriz döneminden bu yana en büyük sıçramasını yaptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK DURDU: PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz zincirinde kırılmaya yol açtı. Çok uluslu deniz danışma grubu Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, Hürmüz Boğazı'nda ticari trafiğin "neredeyse tamamen durduğunu" açıkladı.

Güvenlik tehditleri ve sigorta kısıtlamaları nedeniyle yaşanan gerilim petrol fiyatlarını Asya seansında 100 doların üzerine taşıdı. ANZ Research analistleri, çatışmanın uzamasının arzda telafisi güç bir düşüşe yol açacağı uyarısında bulundu.

Wall Street Journal'a konuşan piyasa analistleri, boğazdaki tıkanıklığın uzun süreli bir hal alması durumunda, ham petrolün varil başına enflasyondan arındırılmış rekor olan 215 dolar seviyesine kadar tırmanabileceğini öngörüyor.

Avrupa için kara kış kabusu! Gaz fiyatları uçtu, depolar boş kaldı: 3 ay için korkutan uyarı geldi

WTI VE BRENT %15'TEN FAZLA DEĞER KAZANDI

Piyasalardaki belirsizlik, vadeli işlem rakamlarına sert yansımış durumda. Önümüzdeki ayın WTI ham petrol vadeli işlemleri %16,7'lik dev bir artışla 106,11 dolar/varil seviyesine çıktı. Brent ham petrol ise %15,2 yükselerek 106,76 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

AVRUPA İÇİN GAZ KABUSU: FİYATLAR %30 SIÇRADI

Petrolün ardından bir darbe de doğal gaz piyasasına geldi. Pazartesi günü Avrupa'da referans doğal gaz vadeli işlemleri %30'a varan bir artış gösterdi.

Kış sonunda boşalan depolama tankları nedeniyle savunmasız kalan Avrupa, Orta Doğu akışının kesilmesiyle birlikte yaz döneminde depoları doldurmak için Asya ile kıyasıya bir rekabete girmek zorunda kalacak.

Amsterdam piyasasında Hollanda merkezli gaz fiyatları megavat-saat başına 64,00 avroya ulaşarak %20'lik net bir artış kaydetti.

"KESİNTİLER ÜÇ AY SÜREBİLİR"

Rabobank enerji stratejisti Florence Schmit, piyasaların uzun süreli arz kesintilerini fiyatlamaya başladığını söyledi.

Schmit şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa, tüm enerji değer zincirinde uzun süreli arz kesintilerinin gerçeğini yavaş yavaş fark etmeye başlıyor."

Schmit, mevcut tahminlere göre arz kesintilerinin yaklaşık üç ay sürebileceğini aktardı.

