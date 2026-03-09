ABD’de yaz saati uygulamasının başlamasıyla birlikte ülkede saatler 1 saat ileri alındı. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması bulunmadığı için iki ülke arasındaki zaman farkı değişti. Daha önce 8 saat olan Türkiye-ABD saat farkı, yeni düzenlemeyle birlikte 7 saate düştü. Peki, Türkiye'de son durum ne? Türkiye’de yaz saati uygulaması geri gelecek mi, saatler ileri alınacak mı?

ABD’de yaz saati uygulamasının başlamasıyla saatlerin bir saat ileri alınması, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Bu değişiklik özellikle ABD borsalarının işlem saatleri ile ekonomik verilerin açıklanma zamanlarında kaymaya yol açtı. Saatlerin ileri alınmasıyla birlikte Türkiye’de yaz saati uygulamasının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği de merak edilmeye başladı. Peki, Türkiye’de yaz saati uygulaması geri gelecek mi, saatler yeniden ileri alınacak mı?



ABD’de saatler ileri alındı! Türkiye’de yaz saati uygulaması geri gelecek mi, saatler ileri alınacak mı?

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

8 Eylül 2016 tarihinde Türkiye'de yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildi. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığından bahisle 14 Eylül 2017'de kararın yürütmesini durdurdu.

23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018'e kadar yıl boyunca devamına karar verildi. 3 Ekim 2018 günü sürekli yaz saati uygulamasında kalınmasına karar verildi.

Avrupa ülkelerinde kış ve yaz saati uygulaması sürerken, bu yıl yaz saati uygulamasına 29 Mart’ta geçilecek. 29 Mart 2026 Pazar gecesi saat 02:00'de saatlerin 1 saat ileri (03:00) alınmasıyla başlayacak. Ekim ayının son pazar gününe kadar sürecek bu uygulama, Orta Avrupa ülkelerinde gün ışığından daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

