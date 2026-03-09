ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in yarın gerçekleşmesi beklenen İsrail ziyareti sürpriz bir kararla iptal edildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in salı günü yapılması planlanan ziyaretinin son anda iptal edildiğini duyurdu.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEKLERDİ

Ziyaretin içeriğinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapılacak üst düzey görüşmeler de yer alıyordu.

Kushner ve Witkoff İsrail uçağından son anda indi!

Özellikle Trump yönetiminin bölge politikaları ve devam eden askeri hareketliliklerin ele alınması beklenen bu programın neden iptal edildiğine dair her iki ülkeden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor...

