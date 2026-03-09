ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Gabby Swierzewski, tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle oluşan tırnak batmasını başlangıçta önemsemedi. Ancak küçük bir sorun gibi görünen durum kısa sürede şiddetli ağrı ve şişliğe dönüştü. Elini neredeyse kullanamaz hale gelen genç kadın soluğu hastanede alırken, iki hafta içinde parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Gabby Swierzewski, küçük yaşlarından itibaren başlayan tırnak yeme alışkanlığı yüzünden kabusu yaşadı. Şubatın başlarında her zamanki gibi bir tırnak batması sorunu yaşadığını düşünen genç kadın, durumu başlarda önemsemedi.

Kısa süre sonra parmağında aşırı şişlik ve ağrı hisseden genç kadın, soluğu hastanede aldı. 10 Şubat’ta doktora başvuran Swierzewski’ye antibiyotik ve enfeksiyon kremi verildi, fakat durum düzelmedi. 2 gün sonra başka bir uzmana görünen kadının parmağındaki enfeksiyonu temizlemek için müdahale edildi ancak işlem işe yaramadı. Yeni bir antibiyotik reçete edilerek eve gönderildi.

People Dergisi'nin haberine göre, 16 Şubat'ta parmağı moraran Swierzewski'ye bu kez enfekte dokuların temizlenmesi için cerrahi müdahale yapıldı. Genel anestezi altında yapılan işlemde, parmağında 2 santimetrelik bir kesi açılarak enfekte dokular temizlendi. Yapılan detaylı tetkiklerde, enfeksiyonun kemiğe yayılıp yayılmadığı kontrol edildi. 3 Mart'ta yapılan kontrollerde doktorlar, parmağın korunabileceğini ve başka bir ameliyat gerekmediğini açıkladı.

Söz konusu alışkanlığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini fark ettiğini belirten kadın, artık stres anlarında sakız çiğneme gibi yöntemlere başvuruyor. Swierzewski, “Bazen tırnaklarımı ısırmak istiyorum ama hemen durup ne yaptığımı gözden geçiriyorum. Bu sefer başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

