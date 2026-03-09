Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencileri, 6. Uluslararası STEM Olimpiyatları (International STEM Olympiad) Online Final Turu’nda dünya çapındaki rakiplerini geride bırakarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Bu başarı, öğrencilere İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan Büyük Final’in (Grand Final) kapılarını açtı.

Dünya genelinden binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası STEM Olimpiyatları Online Final Turu’nda yarışan Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencileri; Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında sergiledikleri üstün analitik becerilerle önemli bir başarıya imza attı.

Farklı sınıf kademeleri ve branşlarda yarışan üç İhlas Koleji öğrencisi de zorlu zekâ ve bilgi aşamalarını başarıyla geçerek adlarını dünya klasmanına yazdırdı.

Matematik kategorisinde sergilediği üstün problem çözme yeteneğiyle göz dolduran 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, küresel çapta yeteneklerin yarıştığı zorlu aşamaları başarıyla geride bırakarak zirveye adını yazdırdı ve prestijli Dijital Altın Madalya'nın sahibi oldu.

İhlas Koleji öğrencilerinden Uluslararası Stem Olimpiyatları’nda büyük başarı

Fen Bilimleri alanındaki derin bilgi birikimi ve bilimsel kavrayışıyla öne çıkan 6’ncı sınıf öğrencisi Harun Enes Ebren, uluslararası platformda yeteneklerini konuşturarak kendi kategorisindeki 545 katılımcı arasından sıyrıldı ve Dijital Gümüş Madalya ile ödüllendirildi.

Matematik dünyasındaki soyut düşünme ve hızlı işlem becerisiyle dikkat çeken 7’nci sınıf öğrencisi Kerem Davut Ebren, dünyanın dört bir yanından gelen 607 katılımcı arasından parlayarak kürsüye adını yazdırma başarısı gösterdi ve Dijital Gümüş Madalya kazandı.

GENEL MÜDÜR OKUR: ÖĞRENCİLERİMİZ DÜNYA İLE YARIŞIYOR

Elde edilen sonuçların okuldaki nitelikli eğitim modelinin bir yansıması olduğunu vurgulayan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Okur, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "İhlas Koleji olarak en büyük gayemiz; öğrencilerimizi sadece ulusal sınavlara değil, dünya standartlarında bir vizyonla küresel rekabete hazırlamaktır. Uluslararası STEM Olimpiyatları gibi prestijli bir organizasyonda Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında gösterilen bu başarı, okulumuzdaki uygulamalı eğitim altyapısının ne kadar sağlam temellere oturduğunun en net göstergesidir. Çocuklarımızın dünyanın dört bir yanındaki akranlarıyla yarışarak bu dereceleri elde etmeleri bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Gençlerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkaran bu başarı tablosunda emeği geçen kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin Roma'daki büyük finalde de ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır."

ROMA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Online final turunda gösterdikleri bu parlak performansın ardından İhlas Koleji öğrencileri, 2-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenecek olan STEM Grand Final organizasyonuna resmi olarak davet edildi. Öğrenciler, dünya şampiyonluğu için hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

