Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz süreci tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında LXGYO hisselerinin borsada işlem göreceği tarih ve halka arz sonuçları yer alıyor.

Sermaye piyasalarında yeni bir şirket daha yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından gerçekleştirilen halka arzın ardından payların borsada işlem göreceği tarih, baz fiyat ve işlem detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Halka arz sürecine katılan yatırımcılar ise dağıtım sonuçları ve işlem başlangıç tarihini yakından takip ediyor.

LUXERA GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının borsada işlem görmesine ilişkin karar alındı. Halka arz kapsamında satışa sunulan paylar belirlenen takvim doğrultusunda yatırımcılarla buluşturuluyor.

Payların işlem görmeye başlayacağı tarih 10 Mart 2026 olarak açıklandı. Luxera GYO payları, Ana Pazar’da “LXGYO.E” işlem kodu ile işlem görmeye başlayacak. Payların baz fiyatı 12,05 TL olarak belirlenirken işlemler sürekli işlem yöntemi ile gerçekleştirilecek. Ayrıca ilgili sırada uygulanacak maksimum emir büyüklüğü 1.000.000 TL olarak duyuruldu.

LUXERA GYO (LXGYO) HALKA ARZ SONUÇLARI

Luxera GYO’nun halka arz sürecinde talep toplama işlemleri 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi kullanılarak toplam 120 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından satışa sunulan payların tamamının yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı. Böylece halka arz edilen 120 milyon TL nominal değerli payın tamamı satılarak dağıtım süreci tamamlandı. Halka arzın ardından Luxera GYO’nun payları yatırımcılar tarafından borsada işlem görmeye başlayacak ve şirket Borsa İstanbul’da işlem gören yeni gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olacak.

