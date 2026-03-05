Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. halka arz sürecinin ardından yatırımcıların gündeminde yer aldı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte GENKM koduyla işlem görecek payların borsada işlem tarihi netleşti.

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin payları için gerçekleştirilen halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul tarafından işlem tarihi ve piyasa detayları duyuruldu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz sonrası şirket paylarının hangi pazarda işlem göreceği ve borsada işlem görmeye başlayacağı tarih netlik kazandı.

GENTAŞ KİMYA (GENKM) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih 6 Mart 2026 olarak açıklandı. Şirket hisseleri GENKM işlem kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da yatırımcılarla buluşacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin sermayesini temsil eden 609 milyon TL nominal değerli paylar kota alırken, halka arz kapsamında 124 milyon 845 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu.

Hisseler için başlangıçta uygulanacak baz fiyat 11,00 TL olarak duyuruldu. Paylar borsada sürekli işlem yöntemi ile işlem görecek ve ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

Halka arz süreci 2-3 Mart 2026 tarihlerinde “Borsada satış yöntemi” ile gerçekleştirildi.

Gentaş Kimya (GENKM) ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

GENTAŞ KİMYA KAÇ LOT VERDİ?

Gentaş Kimya’nın halka arzında yatırımcılara sunulan toplam pay miktarı 124.845.000 TL nominal değerli pay olarak açıklandı. Halka arzın borsada satış yöntemiyle yapılması nedeniyle dağıtım süreci doğrudan Borsa İstanbul üzerinden gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER HABERLER MetropolCard halka arz kaç lot verir? Metropal Kurumsal Hizmetler talep toplama tarihleri

Haberle İlgili Daha Fazlası