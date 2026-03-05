Katılım Emeklilik, 2026 Şubat itibarıyla fon büyüklüğünü 76 milyar TL’nin üzerine taşıdı. KJM (Kıymetli Madenler Emeklilik Fonu) Fonu 2025 yılı sonunda yüzde 139 getiriyle tüm BES fonları arasında zirveye yerleşirken, şirket 20 faizsiz fon seçeneğiyle sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi. Genel Müdür Ayhan Sincek ve yönetim kurulu üyelerinden dikkat çeken açıklamalar...

Katılım Emeklilik Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği Basın İftar Buluşması’nda sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şirketin 12 yıllık istikrarlı büyüme yolculuğunu, 2025 fon performanslarını ve 2030 hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon TL’yi aşan fon büyüklüğüyle ekonominin en önemli uzun vadeli tasarruf mekanizmalarından biri haline geldi. Artan fon çeşitliliği ve performans odaklı yönetim anlayışıyla sistem, yatırımcılara enflasyonun üzerinde reel getiri üretmeye devam ediyor.

Bu güçlü büyüme ortamında Katılım Emeklilik fon hacmi, 2026 Şubat ayı itibarıyla 76 milyar TL’yi aştı. Şirketin Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM) ise 2025 yılında yüzde 139 getiri sağlayarak Türkiye’deki tüm BES fonları arasında en yüksek performansı gösterdi.

Katılım Emeklilik, yüzde 100 faizsiz finans ilkelerine uygun 20 farklı fon ile yatırımcılarına geniş bir yatırım yelpazesi sunmayı sürdürüyor.

BES EKONOMİNİN STRATEJİK BİLEŞENİ HALİNE GELDİ

Ayhan Sincek, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin geldiği noktayı şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi artık hem makroekonominin hem de hane halkı tasarruflarının en güçlü bileşenlerinden biri hâline geldi. 18 milyon katılımcı ve 2,5 trilyon TL’yi aşan fon büyüklüğü, BES’in ekonomimize uzun vadeli kaynak sağlayan stratejik bir mekanizma olduğunu ortaya koyuyor. Fon çeşitliliğinin artması, sisteme giriş yaşının gençleşmesi ve katılımcıların uzun vadeli yaklaşımı, BES’in geleceğini daha da sağlamlaştırıyor.”

Ayhan Sincek ayrıca Katılım Emeklilik’in bu güçlü ekosistem içinde sürdürülebilir fon performansı ve reel getiri üretmeye odaklandığını vurguladı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek

2025’TE REKOR GETİRİLER

Katılım Emeklilik, 2025 yılını fon performansı, fon büyüklüğü ve sürdürülebilir büyüme alanlarında sektörün en dikkat çekici sonuçlarından biriyle tamamladı. Şirketin Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM), yıl boyunca yüzde 139 getiri sağlayarak Türkiye’deki tüm BES fonları arasında en yüksek performansı gösterdi. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) yatırımcısına yüzde 102,45 kazanç sağlarken, Türkiye’nin ilk gümüş emeklilik yatırım fonu olan Gümüş Katılım Fonu (KGC) de yıl içinde kurulmuş olmasına rağmen yüzde 57,46 getiri ile başarılı bir başlangıç yaptı.

Ayhan Sincek, fon performanslarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Fon performansında sürdürülebilir başarı, uzun vadeli stratejimizin merkezinde yer alıyor. Portföylerimizin doğru varlık dağılımı, piyasa koşullarına duyarlı yönetim anlayışımız ve katılım ilkelerine bağlılık sayesinde yatırımcılarımıza reel değer sunmaya devam ediyoruz.”

18 YAŞ ALTI BES’TE VE SAĞLIK SİGORTALARINDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Türkiye genelinde 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1,9 milyonun üzerine çıkarken, Katılım Emeklilik’in Erken BES katılımcı sayısı 2026 Şubat sonu 195 bin seviyesine ulaştı. Şirket, 18 yaş altı BES segmentinde dört yılda, yıllık ortalama %97 civarında bir büyüme kaydetti ve bu alanda güçlü konumunu pekiştirdi. Türkiye’de 18 yaş altı BES katılımcılarının yüzde 10’dan fazlası Katılım Emeklilik bünyesinde bulunuyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: Milletimize ve sektörümüze değer katmayı sürdüreceğiz

Ayrıca sağlık sigortalarında her türlü ihtiyaca yanıt verebildiklerini belirten Sincek, “Sağlıkta yeniliğe ve hıza önem veriyoruz. Provizyon işlemlerinde en hızlı hizmet veren kurumlar arasındayız, ihtiyaca uygun çeşitlilikte, alanında ilk olan ürünlerle altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. En son; bizden Emeklilik Gelir Planı tercih eden ve gerekli şartları sağlayan katılımcılarımıza sunduğumuz hediye sağlık sigortaları ile bir ilke daha imza attık.”

LİDERLİK ODAĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Katılım Emeklilik, önümüzdeki dönemde faizsiz emeklilik ve sigortacılıkta liderliğini güçlendirmeyi, fon yönetimindeki uzmanlığını daha da derinleştirmeyi ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle sektöre yön vermeye devam etmeyi hedefliyor.

Sincek, gelecek dönem hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Faizsiz emeklilik ve sigortacılıkta liderliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Uzmanlığımızı derinleştirirken, sürdürülebilir büyüme anlayışımızla hem katılımcılarımız hem de sektörümüz için kalıcı değer üretmeyi sürdüreceğiz.”



