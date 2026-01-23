Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi, 2025 yılında katılımcı sayısı, fon büyüklüğü ve reel getiriler bakımından dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Bu güçlü tablo içinde Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM), tüm BEFAS fonları arasında yüzde 139 getiri sağlayarak açık ara en yüksek kazancı elde eden emeklilik fonu oldu.

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi (BES), 2025 yılında güçlü bir büyüme performansı ortaya koydu. Sistemde katılımcı sayısı 10 milyonu aşarken, otomatik katılım sistemi (OKS) ve 18 yaş altı BES dâhil toplam adet 18 milyon seviyesine ulaştı. BES ve OKS kapsamındaki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon TL’yi aşarak yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekosisteme dönüştü. Bu büyümede, toplam büyüklüğü yaklaşık 800 milyar TL’ye ulaşan katılım esaslı fonlar, 2025 yılında enflasyonun üzerinde sağladıkları reel getirilerle öne çıktı. Altın, değerli madenler ve kira sertifikaları gibi varlık sınıflarının performansı, BES’in uzun vadeli bir tasarruf ve gelir tamamlayıcı sistem olarak önemini bir kez daha ortaya koydu.

2025’TE BES’İN EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN FONU

Yüzde 139 getiri ile 2025 yılının açık ara en yüksek fon getirisi, Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM)’ndan geldi. KJM, BEFAS’ta işlem gören 394 emeklilik yatırım fonu arasında yıllık yüzde 139 getiri sağlayarak 2025’in en yüksek performans gösteren emeklilik fonu oldu.

KJM’nin yanı sıra Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) da 2025 yılını yüzde 102,45 getiri ile tamamlayarak yatırımcısına yüzde yüzün üzerinde kazanç sağladı. Ayrıca 26 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılarla buluşan, Türkiye’nin ilk gümüş emeklilik yatırım fonu olma özelliğini taşıyan KGC, halka arz edildiği tarihten yıl sonuna kadar yüzde 57,46 getiri elde etti. Kısa sürede gösterdiği güçlü performansla diğer fonlar arasında pozitif ayrışan KGC, aynı zamanda enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Yüzde 100 faizsiz yatırım prensibiyle oluşturulan 20 emeklilik fonu ile yatırımcılarının beklenti ve portföy çeşitliliğine önem veren Katılım Emeklilik, 2026 yılında da fon getirilerindeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, fon performanslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Fonlarımızın elde ettiği bu güçlü getiriler; disiplinli portföy yönetimi anlayışımızın, piyasa koşullarını yakından takip eden aktif yönetim stratejilerimizin ve faizsiz finans ilkelerine bağlı kalarak oluşturduğumuz doğru varlık dağılımının bir sonucudur. Özellikle kıymetli madenler tarafında yatırımcılarımıza sürdürülebilir ve enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı amaçlıyoruz. 2026 yılında da yatırımcılarımızın birikimlerini güvenle büyütebilecekleri yenilikçi ve güçlü fon seçenekleri sunmaya devam edeceğiz.”

KATILIM EMEKLİLİK FON BÜYÜKLÜĞÜ 2025’TE %93 ARTTI

Katılım Emeklilik, 2025 yılını 63 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü, yüksek fon performansı ve istikrarlı büyüme ile tamamladı. 2025 yılına 32,79 milyar fon hacmi ile giren Katılım Emeklilik gösterdiği yüksek performansla fon hacmini yüzde 92,94 oranında artırarak 2025 yıl sonunda 63,28 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, elde edilen sonuçların şirketin uzun vadeli ve disiplinli yatırım yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirterek, “Yüksek fon performanslarımızla katılımcılarımıza reel getiri sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de risk-getiri dengesini gözeten, yenilikçi ve güçlü fon alternatifleriyle büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

KATILIM EMEKLİLİK’E ULUSLARARASI ÇİFTE ÖDÜL

Başarı bir yılı geride bırakan Katılım Emeklilik, 2025 yılı boyunca sergilediği performansla ulusal ve uluslararası platformlarda da dikkat çekti. Şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi ve yenilikçi ürün yaklaşımı, uluslararası alanda da takdir gördü. Katılım Emeklilik, International Finance Awards 2025 kapsamında “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Katılım Şirketi” ve “Türkiye’nin En Yenilikçi Sağlık Sigortası Şirketi” ödüllerine layık görüldü.

2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak; “2025 yılındaki dinamizmimizi 2026 yılına da taşıyacağız. Dijitalleşme ve müşteri odaklı yenilikçi ürünlerimizle katılım sigortacılığındaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. 2026’da sadece finansal büyümede değil, hizmet kalitesinde de çıtayı yukarı taşıyacağız” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası