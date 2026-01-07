Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkı oranı düşürüldü. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20’ye indirildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik devlet desteğinde önemli bir değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile uzun süredir yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkı payı yüzde 20’ye düşürüldü. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yapılan düzenleme kapsamında, bireysel emeklilik katılımcılarının yatırdığı katkı paylarına eklenen devlet desteği oranı azaltılmış oldu. Böylece BES’e yapılan her 100 liralık katkı için devlet tarafından sağlanan destek 30 liradan 20 liraya düşürüldü. Yeni oran, hem mevcut katılımcıları hem de sisteme yeni dahil olacak bireyleri kapsayacak şekilde uygulanacak.

İLAVE DEVLET KATKISI 500 TL

Öte yandan sisteme dahil olup cayma hakkını kullanmayan katılımcılara 4632 sayılı Kanun'un ek 2'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 Türk Lirası oldu.

