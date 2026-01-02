Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını yüzde 53.25'ten yüzde 43'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelerde temerrüt faiz oranında değişikliğe gitti. Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre bu faiz oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 43 olarak uygulanacak. Faiz oranı geçen yıl yüzde 53.25 olarak uygulanıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:

"13/01/2021 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43.00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2.020 Türk lirası olarak tespit edilmiştir."

Resmi Gazetede yayımlandı! Merkez Bankası geç ödeme faizini düşürdü

Haberle İlgili Daha Fazlası