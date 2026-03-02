MetropolCard markasıyla bilinen Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin halka arz süreci başladı. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi ve yatırımcıya kaç lot düşeceği merak ediliyor.

Borsa İstanbul’da işlem görmek için gün sayan Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep topluyor. Halka arz büyüklüğü, tahsisat oranları ve dağıtım şekli yatırımcıların gündeminde yer alırken, bireysel yatırımcıya düşecek lot sayısı da en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

METROPOLCARD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin halka arzında toplam 18.900.000 adet nominal pay satışa sunulacak. Bu payların %48’lik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olması nedeniyle kişi başına düşecek lot sayısı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre netlik kazanacak.

Halka arz büyüklüğü 1,512 milyar TL olarak hesaplanırken, pay başına fiyat 80 TL olarak belirlendi. Muhtemel katılım senaryolarına göre dağıtılacak lot miktarı değişiklik gösterecek. Katılımın yüksek olması durumunda yatırımcı başına düşen lot sayısı azalacak, düşük katılımda ise daha yüksek lot dağıtımı gerçekleşebilecek.

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

MetropolCard halka arzında talep toplama süreci 2 Mart 2026 tarihinde saat 08.30’da başladı ve 4 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Dağıtım tarihi ise 5 Mart 2026 olarak açıklandı.

Halka arz kapsamında 12.600.000 TL nominal pay sermaye artırımı, 6.300.000 TL nominal pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %20,41 olurken, payların belirlenen tahsisat gruplarına dağıtımı konsorsiyum lideri ve şirketin değerlendirmesiyle kesinleşecek.

