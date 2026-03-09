Sağlıklı beslenmeye ilgi arttıkça, hangi et türlerinin sağlık açısından daha riskli olduğu da merak konusu olmaya başladı. Özellikle tavuk ve hindi eti ile ilgili bilgiler sık sık araştırılırken, uzmanlar asıl tehlikenin çoğu zaman göz ardı edilen başka bir et çeşidinde olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre et tüketiminde asıl risk, etin türünden çok nasıl hazırlandığı ve işlendiğiyle ilgili... Özellikle işlenmiş et ürünleri ve kontrolsüz şekilde hazırlanan kıymalar, bakterilerin çoğalması için uygun ortam oluşturabiliyor.

EN BÜYÜK RİSK İŞLENMİŞ ET ÜRÜNÜNDE Beslenme uzmanları, sağlık açısından en riskli et grubunun genellikle işlenmiş et ürünleri olduğunu belirtiyor.

Sucuk, salam, sosis ve benzeri ürünler yüksek oranda katkı maddesi içeriyor; sık ve fazla tüketildiğinde ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

DENETİMSİZ KIYMA TEHLİKESİ Gıda güvenliği uzmanları, denetimsiz ortamda hazırlanan kıymaların da büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Kıyma hazırlanırken etin yüzey alanı genişliyor, bu da bakterilerin hızla çoğalması için uygun ortam yaratıyor ve ciddi sağlıksız sonuçlara neden olabiliyor.



BAKTERİLERİN HIZLI ÇOĞALMASI DA RİSK Kıyma haline getirilen etlerde E. coli ve Salmonella gibi bakterilerin sayısı oldukça fazla olabiliyor. Bunun nedeni, bütün et parçalarında bakterilerin genellikle yüzeyde bulunması, ancak kıyma işleminde bu bakterilerin etin tamamına yayılması... Uzmanlar, bu nedenle kıymanın mutlaka güvenilir ve denetimli yerlerden temin edilmesi gerektiğini vurguluyor.

