İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs'ı hedef alan saldırı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Silahlı Kuvvetler Genelkurmayı'nın fırlatma iddialarını reddettiğini belirten Bekayi, "sahte bayrak" operasyonlarına dikkat çekti.

Orta Doğu’yu alev çemberine alan savaşın 10’uncu gününde kameralar karşısına geçen İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

"Komşu ülkelere tek bir mermi bile fırlatılmadı" diyen Bekayi, iddiaları kesin bir dille reddetti. Bekayi, dost ülkeler arasındaki köprüleri hedef alan "sahte bayrak" operasyonlarına karşı da uyarıda bulundu.

"ASKERİ GÜÇLERİMİZ TARAFINDAN ATILMADI"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında bölge gündemine oturan iddialara açıklık getirdi.

Azerbaycan, Türkiye ve Güney Kıbrıs'a yönelik saldırı girişimlerine dair konuşan Bekayi, "Azerbaycan, Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı açık ve resmi olarak böyle bir merminin İran içinden veya bizim askeri kuvvetlerimiz tarafından atılmadığını bildirdi" dedi.

Bekayi, Tahran'ın savunma hamlelerinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, "Ülkemizi savunmamız hiçbir şekilde bölgedeki herhangi bir ülkeye düşmanlık olarak algılanmamalıdır" ifadesini kullandı.

Dost ülkelere 'sahte bayrak' tuzağı! İran, Türkiye'yi işaret etti "Biz fırlatmadık, uyardık!"

"SAHTE BAYRAK OPERASYONLARINA KARŞI UYARDIK"

Bölgedeki gerilimi tırmandıran olayların arkasında provokasyon olabileceğine dikkat çeken Bekayi, "Her zaman sahte bayrak operasyonlarına karşı uyardık" diyerek üçüncü taraflara işaret etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik eleştirilerde de bulunan Sözcü, "Acı gerçek şu ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açık görevlerini yerine getiremedi. Konsey, ABD ve bazı dostlarının etkisi altına ciddi şekilde girmiştir" açıklamasında bulundu.

ALİYEV İLE KRİTİK GÖRÜŞME: "İYİ NİYETİMİZ DİKKATE ALINMALI"

İran Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine de değinen Bekayi, "Dün gece Cumhurbaşkanımız Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında iyi bir görüşme gerçekleşti, böyle bir eylemin İran tarafından yapılmadığı açıklandı" dedi.

Komşularla ilişkilere önem verdiklerini vurgulayan Bekayi, "Umuyoruz ki İran'ın komşularına karşı iyi niyeti ve olumlu yaklaşımı her türlü açıklamada dikkate alınır" şeklinde konuştu.

"CEVABIMIZ MEŞRU OLACAKTIR"

Sözcü Bekayi, savunma kararlılıklarının altını çizerek, "İran halkına karşı herhangi bir askeri saldırının kaynağı neresi olursa olsun, cevabımızın meşru ve yasal olacağını vurguluyoruz" dedi. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını yinelerken, kendilerine yönelik bir tehdit durumunda uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını kaydetti.

MSB NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın NATO hava savunma unsurları tarafından Türk hava sahasında imha edildiğini açıkladı:

"Dün İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir.

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz."

"HERHANGİ BİR YIĞILMA BULUNMAMAKTA"

Aktürk, "İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır" diye konuştu.

