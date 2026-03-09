Sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi, doğum günü kutlamasında ortaya çıkan bir detayla gündeme geldi. Pastada yer alan bebek figürü, eşi Gamze Türkmen’in hamile olduğu iddialarını güçlendirdi. Ünlü sunucudan konuyla ilgili kısa bir açıklama geldi.

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden ve sosyal medyanın dikkat çeken yüzlerinden Kadir Ezildi, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son günlerde Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in hamile olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada konuşuluyordu.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA ‘BEBEKLİ’ PASTA

Ezildi, geçtiğimiz akşam yakın dostları ve ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi. İftarın ardından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması keyifli anlara sahne oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan detayı, doğum günü pastası oldu.

HERKES MERAK ETTİ

Pastada Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen ve gelecekteki çocuklarını temsil eden figürler yer aldı. Ünlü sunucu o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, pastadaki bebek figürü takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kutlama sırasında Ezildi’nin arkadaşlarından birinin pastadaki figürü işaret ederek “Allah’ım tez vakitte” demesi de sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Ezildi baba mı oluyor? Tek cümlelik açıklaması dikkat çekti

HAMİLELİK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Gamze Türkmen’in hamile olduğu iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Daha önce Ezildi, söylentilere esprili bir şekilde cevap vererek iddiaları yalanlamıştı. Ancak doğum günü pastasındaki bebek figürü, dedikoduların alevlenmesine yol açtı.

EZİLDİ’DEN KISA AÇIKLAMA

Kadir Ezildi, hamilelik iddialarını yeniden sosyal medyada yayınladı. “Dilimde tüy bitti” açıklamasıyla da dikkat çekti.

