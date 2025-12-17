En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Burnu sargılı halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ezildi’nin sağlık durumu merak konusu olurken, gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

Zaman zaman özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan Kadir Ezildi, bu kez geçmişte yaşadığı bir operasyonun yeniden konuşulmasıyla dikkat çekti.

Kadir Ezildi’nin sargılı paylaşımı korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

SARGILI HALİ KORKUTTU

Ekranların sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, yaptığı paylaşımın ardından hayranlarından çok sayıda mesaj aldı. Fotoğrafında burnunun sargılı olduğu görülen kısa sürede açıklama yaparak söz konusu fotoğrafın yeni olmadığını belirtti ve duruma açıklık getirdi.

Kadir Ezildi’nin sargılı paylaşımı korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

BURUN ESTETİĞİ AÇIKLAMASI

Kadir Ezildi, bir takipçisinin “Burnunu mu yaptırdın?” sorusuna verdiği cevapla, 2020 yılında burun ameliyatı geçirdiğini hatırlattı. Ezildi, ameliyatın yeni olmadığını ve paylaşılan görüntünün geçmişe ait olduğunu ifade etti.

Daha önce burun estetiği yaptırdığını açıkça dile getiren Ezildi, yaptığı esprili açıklamada “2020’de :) İndirim var diye yaptırmıştım ya” notunu düştü.

Bu paylaşım kısa süreli paniğe neden olurken, gerçeği açığa çıkmasıyla birlikte takipçileri rahat bir nefes aldı.

