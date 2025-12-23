CodeAd Growth Agency, markalara yalnızca reklam kampanyaları hazırlamaktan öte iletişim, strateji ve teknoloji temelli danışmanlık sunarak marka değerini kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyor.

CodeAd Growth Agency, markalara yalnızca reklam kampanyaları hazırlamaktan öte iletişim, strateji ve teknoloji temelli danışmanlık sunarak marka değerini kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyor. Ajans, doğru strateji ve tutarlı iletişim modeliyle firmaların büyüme yolculuğunda güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor.

Dijital çağda bir marka için yalnızca görünür olmak yeterli değil; doğru yerde ve doğru şekilde görünmek gerekiyor. Bu anlayışla hareket eden CodeAd Growth Agency, reklama odaklanmanın ötesine geçerek markalara strateji, iletişim ve teknoloji ekseninde bütünleşik bir danışmanlık hizmeti sunuyor. Ömer Faruk Yaman ve İsmail Taha Odabaşı tarafından kurulan Bursa merkezli ajans Türkiye’nin büyük markalarına ve Amerika pazarına hizmet vererek, markalaşma sürecine sadece logo veya renk seçimi gibi yüzeysel bir konu olarak yaklaşmıyor; aksine markaların özünü, dilini ve stratejik yönünü sistematik biçimde tanımlayan yeni nesil bir büyüme ajansı modeli ortaya koyuyor.

Kurucu ortaklardan Ömer Faruk Yaman, birçok ajansın tüm hizmetleri bir arada verme iddiasında olduğunu ancak esas önemli noktanın şirketin gerçekten büyümek için neye ihtiyacı olduğunu tespit etmek olduğunu belirtiyor. Yaman, bu yaklaşımı şöyle özetliyor: “Sizin müşteriye satmak istediğiniz hizmet, onun ihtiyacı olmayabilir ya da hedefe ulaşmak için yeterli olmayabilir. Önemli olan, firmanın büyüme ihtiyaçlarını doğru tespit edip çözümün nasıl sağlanacağını planlayarak şirkete bir partner gibi yol arkadaşlığı yapmaktır”. Bu bakış açısıyla CodeAd, müşterilerine her alanda hizmet satmaya çalışmak yerine, ihtiyaç duydukları alanlara odaklanıp onlarla birlikte çözüm üretmeyi prensip ediniyor.

İsmail Taha Odabaşı ise iletişim tarafında markaların hedef kitleleriyle sağlam bir duygusal bağ kurabilmesi için tutarlı ve arketip temelli bir kimlik oluşturmanın önemine dikkat çekiyor. İsmail Taha Odabaşı’ya göre marka kimliği birkaç güzel sözle değil, sistematik ve tutarlı bir stratejiyle inşa edilmeli. Nitekim “marka dili, logonuzdan daha önemlidir; çünkü tüketici önce ne söylediğinize, sonra nasıl göründüğünüze bakar” sözleriyle, bir markanın vermek istediği mesajın görsel unsurların önünde geldiğini vurguluyor. Bu yaklaşım sayesinde CodeAd, bir markanın sesini ve mesajını sosyal medya paylaşımlarından web sitesi içeriklerine, müşteri hizmetlerinden e-posta imzasına kadar her temas noktasında aynı tutarlılıkla yansıtabiliyor.

Strateji tarafında, Ömer Faruk Yaman’ın geliştirdiği “Growth Modeli” şirketin büyüme yaklaşımının temelini oluşturuyor. Üç ana sac ayağına marka iletişimi, marka stratejisi ve teknoloji dayanan bu model, markanın iç kimliği ile dış imajı arasında tutarlılık sağlamayı, konumlandırmayı yalnızca görsel değil stratejik bir çerçevede ele almayı ve tüm operasyonları ölçülebilir, uyarlanabilir ve ölçeklenebilir sistemlere bağlamayı hedefliyor. Ömer Faruk Yaman, kontrolsüz büyümenin şirketleri sağlıksız biçimde şişirebileceğine dikkat çekerek “Büyümek ile irileşmek aynı şey değildir; irileşen yapılar çöker. Büyümek sistem ister” ifadelerini kullanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda CodeAd, her marka için özel olarak geliştirdiği strateji planında marka özü, farklılaşma noktaları, rakip analizi, hedef kitle segmentasyonu, marka mimarisi ile içgörü ve dış vaat uyumu gibi temel bileşenlere yer veriyor. Bu kapsamlı çalışma, şirketlerin büyüme hamlelerini rastlantılara bırakmak yerine sağlam bir plan dahilinde yürütmelerine yardımcı oluyor.

CodeAd kendisini klasik anlamda bir reklam ajansı olarak tanımlamıyor; aksine stratejik bir marka ortağı olarak konumlandırıyor. Ajans için mesele bir markayı sadece “daha havalı” göstermek değil, o markayı doğru zeminde, doğru biçimde ve doğru hedef kitle ile buluşturmak. Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak CodeAd’in sunduğu hizmetler, markanın ihtiyaç duyabileceği kritik alanlar etrafında şekilleniyor. Marka iletişimi ve konumlandırma, marka stratejisi ve pazar konumlandırma raporları, detaylı rakip analizleri, SEO (arama motoru optimizasyonu), Google Ads & Meta gibi dijital performans reklamcılığı, içerik stratejisi ve medya planlama, web & mobil yazılım geliştirme ile yönetici eğitimleri ve marka atölyeleri ajansın uzmanlaştığı başlıca hizmet alanları arasında yer alıyor. Tüm bu hizmetler, markaların uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmaları için gereken altyapıyı oluşturmayı ve onlara rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Şirketin mottosu “Redefining Excellence” (Mükemmelliği Yeniden Tanımlamak), CodeAd’in duruşunu özetleyen bir ifade. Kurucu ortaklar, kendilerine başvuran birçok firmanın aslında zaten güçlü olduğunu, ancak bazen yeniden yapılanma ve doğru konumlandırma ile potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabileceklerini belirtiyor. CodeAd’in yaptığı iş de tam olarak bu noktada devreye giriyor: Var olan gücü sistematik hale getirerek markayı yeniden konumlandırmak ve mükemmelliği yeniden tanımlamak. Ajans yetkilileri, “Bir firmayı alıp büyütüyoruz” demek yerine “O büyüme yolculuğunda ona stratejik partner oluyoruz” ifadelerini tercih ediyor. Bu yaklaşımı ise “Çünkü işi en iyi markanın kendisi bilir. Biz sadece o markaya ışık tutar, yeni yollar keşfeder ve o yolları birlikte yürürüz” sözleriyle açıklıyorlar.

Sonuç olarak CodeAd Growth Agency, iletişimden stratejiye ve teknolojik altyapıya uzanan geniş bir yelpazede danışmanlık vererek firmaların marka kimliklerini güçlendirmelerine ve sürdürülebilir büyüme yakalamalarına destek oluyor. Nihai amaçlarını ise tek bir cümleyle özetliyorlar: Bir markanın ne söylediğini, neden söylediğini ve kime söylediğini netleştirmek. Bu sayede şirket, müşterilerine güven veren, ölçülebilir ve reel değerlere dayalı bir başarı modeli sunma iddiasını taşıyor.

