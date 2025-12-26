Doğu Karadeniz’in sert iklimi ve engebeli coğrafyası, bölgede enerji arz güvenliğini her geçen yıl daha kritik bir konu haline getirdi. Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’de toplam 1,6 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), iklim değişikliğinin etkilerine göre enerji altyapısını yeniden şekillendiriyor

Cemal Emre Kurt - TRABZON Bölgede yaşanan sel, heyelan ve aşırı hava olaylarından ciddi dersler çıkardıklarını söyleyen Çoruh EDAŞ Genel Müdürü Mehmet Aydın, “Çoruh EDAŞ olarak şebekemizi iklim değişikliğinin zorladığı geleceğin şartlarına göre tasarlıyoruz. Yağışlar artıyor, fırtınalar şiddetleniyor ve bu durum enerji altyapısını doğrudan etkiliyor. Artık afet olduktan sonra değil, afet olmadan önce harekete geçen bir modelle çalışıyoruz. Öte yandan deniz seviyesinde sıfır rakımdan, 3 bin rakıma kadar enerji hizmeti sağlıyoruz. Uzaydan bakıldığında küçük bir bölge gibi gözükebilir. Ama her taraf tepe, bir piramit gibi. İzole iletkenler, yer altı kabloları, koridor bakımları ve dijital risk haritalama uygulamalarıyla Karadeniz’in en sert coğrafyasında bile enerjiyi güvenle taşıyoruz. Her direk, her hat ve her trafo; mühendislik, dayanıklılık ve sahadaki insan emeğinin birleşimiyle halkımıza enerji taşıyor” dedi.

“EKVATORUN 1,5 KATI BÜYÜKLÜKTE DAĞITIM ŞEBEKESİ”

Engebeli arazi yapısı, dağınık yerleşimler, yoğun orman dokusu ve yüksek yağış rejimi ile teknik olarak çok özel bir bölgede bulunduklarını belirten Aydın, “Bu coğrafyada elektrik dağıtımı yapmak, klasik anlamda bir altyapı işletmeciliğinden çok daha fazlasını gerektiriyor. Böylesi özel bir coğrafyada 65 bin km uzunluğunda hattı hem saha hem de dijitalleşme yatırımlarımızla en verimli şekilde yönetiyoruz. Dünyanın çevresi ekvatordan yaklaşık 40 bin kilometre. Yani bölgemizde ekvatorun 1,5 katı büyüklüğünde bir elektrikli dağıtım şebekesi var. Bölgedeki dağınık yerleşmenin gereği olarak vadi tipi şebekede enerji hatlarının kurulumu için direk sayısı bakımında önemli bir yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda Türkiye toplamının yüzde 7,2’sini oluşturan 1,3 milyon direk ile abone başına düşen direk oranı en yüksek olan dağıtım şirketiyiz” diye konuştu.

ÇORUH EDAŞ Genel Müdürü Mehmet Aydın, bir grup gazeteciye bölgedeki çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

“GÜMÜŞHANE’NİN YILLIK TÜKETİMİNE EŞDEĞER TASARRUF”

Çoruh EDAŞ olarak 4’üncü tarife döneminde bölgede 14 milyar TL’yi aşan yatırım gerçekleştirdiklerini ve sahadaki bakım-onarım bütçesi ise 2,7 milyar TL’ye ulaştığını dile getiren Aydın, “Yapılan yatırımlar kayda değer sonuçlar verdi. Abone başına kesinti süresini 4 yılda 16,6 saate indirerek yüzde 28, kesinti sayısını da 18’e yüzde 30 azalttık. SCADA sistemimiz sayesinde 833 dağıtım merkezinde abonelerimizin yaklaşık yüzde 90’ını uzaktan kontrol edebiliyoruz ve arızaya gitmeden enerji yönlendirme yaparak kesintileri daha hızlı çözüyoruz. Kayıp oranımız yüzde 11,51 seviyesindeydi. Bugün 4 milyar 42 milyon kilovatsaat enerjiyi yüzde 6 oranında bir kayıpla dağıtma performansı gösteriyoruz. Tasarruf ettiğimiz enerji, Gümüşhane ilimizin bir yıllık toplam elektrik tüketimine eş değer” ifadelerini kullandı.

LED DÖNÜŞÜMÜYLE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIYOR

Çoruh EDAŞ Genel Müdürü Mehmet Aydın, enerji verimliliğini “milli mesele” olarak gördüklerini söyledi. Aydın, “Sokak aydınlatmalarında LED dönüşümüne hız verdik. Her yıl yaklaşık 51 bin armatürü LED’e dönüştürüyoruz. Bu sayede yıllık 10 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanıyor. Hedeflenen dönüşüm tamamlandığında toplam tasarrufun 43 milyon kilovatsaate, yani yaklaşık 20 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine ulaşması bekliyoruz. Ayrıca bizim bölgemizde yağmur yağdığında yoldaki parıltılar nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak açısından da LED'in verdiği ışık önemli. Bu noktada trafik güvenliği ve konforu açısından vatandaşımızda memnuniyet sağlayan bir durum” dedi.

