Rüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yetkili tutuklanmıştı.

Soruşturma derinlemesine sürdürülürken her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

ÖDEMENİN ASLAN PAYI İMAMOĞLU'NA GİTMİŞ

Son olarak BDDK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre İBB Medya AŞ'den 21 milyon 200 bin TL hak ediş ödemesi alan LookMedya isimli şirketin, ödemenin 15 milyon TL'sini Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın Öykü Reklam isimli şirketine aktardığı belirlendi.

Bu paranın LookMedya'nın İBB Medya AŞ'den aldığı ihalelerin karşılığında İmamoğlu'nun 'sistemine' aktarılan rüşvet parası olduğu düşünülüyor.