Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Rüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler

Rüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB&#039;den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu&#039;nun sağ koluna vermişler
İBB, Yolsuzluk, Rüşvet, Ekrem İmamoğlu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik rüşvet soruşturması sürerken Medya A.Ş'den 21 milyonluk ödeme alan şirketin, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'ın şirketine 15 milyon lira aktardığı ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yetkili tutuklanmıştı.

Soruşturma derinlemesine sürdürülürken her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

ÖDEMENİN ASLAN PAYI İMAMOĞLU'NA GİTMİŞ

Son olarak BDDK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre İBB Medya AŞ'den 21 milyon 200 bin TL hak ediş ödemesi alan LookMedya isimli şirketin, ödemenin 15 milyon TL'sini Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın Öykü Reklam isimli şirketine aktardığı belirlendi.

Rüşvet soruşturmasında yeni detay! İBB'den alınan ödemenin aslan payını, İmamoğlu'nun sağ koluna vermişler - 1. Resim

Bu paranın LookMedya'nın İBB Medya AŞ'den aldığı ihalelerin karşılığında İmamoğlu'nun 'sistemine' aktarılan rüşvet parası olduğu düşünülüyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ChatGPT'de yeni dönem! Otomatik analiz ve kimlik kontrolü geliyorTİGEM 3 bin 200 küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyonist sapıklığı! 'Netanyahu' ismi bile gerçek değil - GündemSiyonist sapıklığı! 'Netanyahu' ismi bile gerçek değilCebimizde bile İsrail casusu var! Teknolojiyle işgal tehdidi - GündemCebimizde bile İsrail casusu varKılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolunda! Altı disiplin kararı daha... - GündemKılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolundaİhlas Vakfı TEKNOFEST finalinde - Gündemİhlas Vakfı TEKNOFEST finalindeOsmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı  - GündemOsmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı İlk milli helikopter müjdesi gündemde (11 Haziran 1997) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE - Gündemİlk milli helikopter müjdesi gündemde (11 Haziran 1997) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE
Sonraki Haber Yükleniyor...