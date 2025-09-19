Altında düşüş alım fırsatı mı? Portföylerde ne kadar olmalı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankasının beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında kâr satışları takip ediliyor. FED, 25 baz puanlık indirimle politika faizini %4,00 - %4,25 bandına çekti ve yıl sonuna kadar iki indirim sinyali daha verdi.

Karar günü 3.707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ons altın; FED Başkanı Jerome Powell’ın, faiz oranlarını düşürme konusunda “daha hızlı hareket etme gereği hissetmediklerini” ifade etmesi ve projeksiyonlarda gelecek yıl sadece 1 faiz indiriminin öne çıkmasının ardından yönünü aşağı çevirdi.

19 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Dünkü işlemlerde en düşük 3.628 doları gören ve iki günde yaklaşık 80 dolarlık volatilite yaşayan ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 3.660 dolara yakın görünümünü koruyor.

İç piyasada işlem gören 19 Eylül 2025 gram altın fiyatı da 4.870 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 5025 TL’den gerçekleşiyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Öte yandan dolar endeksi de (DXY) enflasyon riskine dikkat çeken ve veri odaklı yaklaşım sergileyen Powell’ın açıklamalarından destek buldu. DXY en düşük 96,22’yi gördükten sonra yukarı döndü ve 97,40’a doğru yöneldi. Bu da altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturdu.

BAZI YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Piyasaların, FED’den gelen sinyalleri “daha önce tahmin edilen agresif beklentilerden daha az destekleyici bulduğunu” aktaran analistler, “Merkez bankasının gelecekteki toplantılarda ek faiz indirimine işaret etmesine rağmen altında kâr satışları yaşandı. FED’in ‘ölçülü gevşeme’ sinyali, bazı yatırımcıları, altın pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye yöneltmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

ALTINDA UZUN VADELİ TREND

Buna karşılık ABD ekonomisinin son çeyrekte aylık ortalama 30 binden daha az istihdam artışı kaydetmeye başlaması, yılın başlarında, aylık bazda görülen 100 binin üzerindeki güçlü temponun oldukça gerilediği anlamına geliyor. Buna dikkat çeken bazı analistler de merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskleri denkleme katarak, altının uzun vadeli yükseliş trendinde kalabileceğini öngörüyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

“Düşüşler alım fırsatı mı” ve “portföyde ne kadar altın olmalı” soruları da artarken; Fransız bankası Societe General, altındaki pozisyonunu artırarak %10'a çıkardı. Banka, altın fiyatlarının 2026 yılına kadar ons başına 4.000 dolar civarında işlem görmesini bekliyor.

Gram altında da son çeyrekte artış potansiyeline dikkat çekiliyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yıl sonunda gram fiyatının 5.250-5.500 bandında olabileceğini öngörüyor.