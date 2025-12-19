Yunanistan’da muhalif görüşlere yer veren Militaire yayın organı, Atina’nın Doğu Akdeniz’de izlediği çizginin Yunanistan’ı Türkiye ile savaşa yaklaştırdığını yazdı. Leonidas Vatikiotis imzalı haberde bu sürecin merkezinde İsrail ve ABD destekli askeri ve enerji planlarının yer aldığına değinildi. Türkiye Değil, Atina Gerilimi Tırmandırıyor Militaire’de yayımlanan Leonidas Vatikiotis imzalı yazıda, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail projelerine daha derin şekilde dahil olmasının Türkiye ile gerilimi artırdığı aktarıldı. Yazıda, mevcut tabloda Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı yeni adımlar atmasının Atina’nın çıkarına olmadığı görüşüne yer verildi.

ÖNLEYİCİ SALDIRI SENARYOSU İSRAİL KAYNAKLI Yunan basını Ta Nea’da yer alan haberlere atıf yapılarak Türkiye’ye yönelik muhtemel bir önleyici saldırı senaryosunun planlayıcısının İsrail olduğu aktarıldı. Plan kapsamında Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın yer alacağı 2.500 kişilik ortak hızlı müdahale gücü kurulmasının gündemde. İddialara göre 1.000 Yunan, 1.000 İsrailli ve 500 Kıbrıslı askerin Ege adalarına konuşlandırılması planlanıyor. Özelelikle Rodos veya Karpathos, Güney Kıbrıs ve İsrail’e yerleşen askerler Yunan ve İsrail hava kuvvetlerine ait filolar ile desteklenecek. Deniz unsurları arasında fırkateynler ve denizaltılar da bulunuyor.

TÜRKİYE ENGEL OLMUŞTU, NETANYAHU'DAN YARDIM İSTEDİLER Resmi açıklamalarda bu askeri yapının amacının enerji yatırımlarını ve altyapıyı korumak olduğu ifade edilmişti. İsrailli analist Sai Gal’in değerlendirmelerinde, Doğu Akdeniz’de deniz altı kabloları, boru hatları ve platformların hedef haline geldiği savunulmaka. Gal, Israel Hayom gazetesinde yayımlanan “Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunu” başlıklı yazısında, “İsrail, Yunanistan ve güney Kıbrıs’ın, Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’den kurtarmak için acil bir eylem planı hazırlaması gerektiğini” ele almıştı.

DOĞRULUK KONTROLÜ Turkiyegazetesi.com.tr'nin geçtiğimiz aylarda gündeme taşıdığı Yunanistan–İsrail–GKRY ortaklı denizaltı elektrik bağlantısı projesi, Ankara’nın sert diplomatik uyarıları ve sahadaki stratejik hamleleri sonrası rafa kaldırılmıştı. Atina merkezli yayınlar, Türkiye’nin resmi açıklama yapmaksızın uyguladığı diplomatik baskının, projenin ertelenmesinde belirleyici rol oynadığını yazdı. Yunan medyası, Ankara’dan gelen “sessiz ama etkili” mesajların doğrudan karar alıcılara iletildiğini yazdı.



EGE’YE UZANAN ASKERİ SENARYOLAR Militaire’de yer alan analizde, daha önce “Poseidon’un Öfkesi” adıyla gündeme gelen planların şimdi Ege Denizi’ne doğru genişletildiği ifade edildi. Yazar Leonidas Vatikiotis, "İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ı Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklar üzerinden kendi bölgesel hedefleri için kullanıyor ama Miçotakis'in uykusundan uyanması zor" dedi. Analizde, Yunanistan’ın enerji yatırımları karşılığında egemenliğini güvence altına alacağı beklentisinin boşa çıktığı, Fransa ve İtalya gibi aktörlerin Ege’den çekilmesiyle bu politikanın çöktüğü hatırlatıldı. Buna rağmen askeri risklerin arttığına dikkat çekildi.

SAVUNMA MI SALDIRI MI TARTIŞMASI Planlanan askeri yapının hem savunma hem de önleyici saldırı amacı taşımasının çelişki taşıdığına dikkat çeken Yunan gazeteci, Miçotakis yönetiminin izlediği çizgiyi İsrail’in saldırgan politikalarını “meşru müdafaa” gerekçesiyle sürdürmesine benzetti. Yunanistan ve İsrail'e göre "Poseidon’un Gazabı" olarak adlandırılan bu acil durum planı kapsamında, Türkiye’nin adaya yapacağı askerî takviyelerin durdurulması, Ege ve Kuzey Kıbrıs’taki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi, komuta ve istihbarat merkezlerinin hedef alınması ve Türk askerî varlığının adadan çıkarılması planlanıyor. Planın son aşamasında ise adada Rum yönetiminin uluslararası alanda tanınan egemenliğinin yeniden sağlanması öngörülüyor.

"TÜRKİYE’YE KARŞI ADIMLAR YUNANİSTAN’I ZORA SOKUYOR" Militaire’de yer alan değerlendirmede, Türkiye’ye karşı önleyici saldırı gibi senaryoların Yunanistan’ın uluslararası hukuk zeminindeki pozisyonunu zayıflatacağı anımsatıldı.

"YUNAN KAMUOYUNA UYARI: ATİNA YOK OLUR" Analiz, Yunanistan’ın İsrail’in bölgesel planlarında ileri karakol haline gelmesi riskine dikkat çekerek sona erdi. Türkiye ile gerilimi tırmandıran politikaların Atina’yı ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabileceği vurgulandı. Yazının sonunda Yunan gazeteci, Yunanistan’ın İsrail’in bölgesel planlarında ileri karakol konumuna sürüklendiğini belirtti. Türkiye ile gerilimi artıran politikaların Atina’yı ciddi sonuçlarla karşı karşıya bırakacağını yazdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası