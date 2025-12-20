TikTok, ABD’deki operasyonlarını Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim altında yürütmek için anlaşma imzaladı. Şirketin üst yöneticisi Shou Zi Chew, çalışanlarına konuyla ilgili bilgi verdi.

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.

AMERİKALI YATIRIMCILAR KONTROL EDECEK

ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew, şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi. Notta ByteDance’e ait şirketin ABD’deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

