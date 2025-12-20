Dolar yağmuru...

Türk ekonomisi ışıl ışıl parlıyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimini artırmayı ve özellikle kadınlar ile gençler için istihdam sağlamayı amaçlayan Türkiye İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi’ni (FINGROW) onayladı. Proje, Türkiye Vakıflar Bankası iş birliğiyle hayata geçirilecek. Dünya Bankası Grubu’nun Garanti Platformu kapsamında sağlanacak 750 milyon avroluk IBRD garantisi sayesinde, uluslararası kreditörlerden 10 yıl vadeli olmak üzere 1,5 milyar avroya kadar ticari finansman sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında 2025’te onaylanan uygun şartlı dış finansman tutarının 4,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2002’de yüzde 80’i dışa bağımlı olan savunma sanayi sektörü bugün yüzde 82 yerlilik oranına ulaştı. Ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) 207 puan ile son 8 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Para Politikası Kurulunun 11 Aralık’taki toplantı özetinde “Öncü veriler, gıda fiyatlarında kasım ayında gözlenen olumlu seyrin aralık ayında da sürdüğü yönünde sinyal vermektedir. Ana eğilim göstergelerinin de aralık ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir” ifadesi yer aldı. Borsa İstanbul’da bankalara hücum başladı. Merkez Bankası'nın rezervleri tarihî zirvesinde. Geçen hafta brüt rezervler fon girişinin artmasıyla 186,4 milyar dolardan 190,8 milyar dolara altın rezervleri ise 109,7 milyar dolardan 112,2 milyar dolara yükseldi. Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 3,4 milyar ABD doları artarak 210,8 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 4,2 milyar ABD doları artarak 201,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,8 milyar ABD doları azalarak 9,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Kurlardaki artış enflasyonun gerisinde kaldığı için özel sektör korkmadan dövizle borçlanarak ekstra prim kazanıyor.

Moody's, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,2 oranında büyüyeceğini öngördü. Kuruluşun tahminlerine göre büyüme 2026'da yüzde 3,4'e, 2027'de ise yüzde 3,5 seviyesine çıkacak. Raporda; enflasyonun 2026'da yüzde 22'ye, 2027'de ise yüzde 18,5 seviyesine kadar gerileyeceği belirtildi.

Standard and Poor’sa göre Türkiye’nin sıkı para ve maliye politikası ve görece düşük petrol fiyatı, enflasyonu aşağı çekiyor. Bu durum, yabancı yatırımcılar açısından olumlu bir tabloya işaret ediyor. Dev fonlar akın akın geliyor. Sürekli alım yapıyorlar. 12 Aralık haftasında 26 milyon dolarlık hisse 275 milyon dolar tutarında tahvil satın aldılar. Hisse senedi stokları, 33 milyar doları aştı, tahvil stoku 17,8 milyar dolara yükseldi.

Deutsche Bank, Türkiye’ye ilişkin 2026 yılı beklentilerini paylaştı. Merkez Bankası 12 ay içinde ek indirimlerle politika faizinin yüzde 30 seviyesine çekilebilir. Bu düşüş, toplamda 800 baz puanlık bir gevşemeye denk geliyor ve art arda sekiz adet 100 baz puanlık faiz indirimi olacak. Asgari ücret yüzde 25 artırılırsa, enflasyon süreci olumsuz etkilenmez. kontrol edilebilir.

Merkez Bankası “Öncü veriler, gıda fiyatlarında kasım ayında gözlenen olumlu seyrin aralık ayında da sürdüğü yönünde sinyal veriyor. Ana eğilim göstergelerinin de aralık ayında düşüş eğilimini sürdürecektir" dedi. Petrol fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 12,92 milyar TL'den 11,6 milyar TL'ye geriledi…

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...