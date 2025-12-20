Ulaştırmaya yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücülerin Amanos dağlarını tırmanırken yaşadığı tehlikeyi sona erdirecek projede büyük bir aşamayı geride bıraktı.

Antakya ve İskenderun’u birbirine bağlayacak olan, Belen-Topboğazı Otoyolu çalışmasının önemli parçası olan, 8.500 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki tünelde ilk ışık göründü. Depremde büyük yıkım yaşayan, on binlerce konutun yapıldığı Hatay’da, bu otoyol sayesinde Kırıkhan, Hassa, İslahiye ve Nurdağı ilçeyeri ile Kahramanmaraş ve Gaziantep’e kesintisiz ve ekonomik ulaşım sağlanmış olacak.

Hatay'da dağlar delindi, Alanya ışığı gördü! Ulaştırmaya 2 yeni nefes daha

Işık görme törenine katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 24 saat esasıyla yürütülen çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çalışıldığını söyledi.

Hatay'da dağlar delindi, Alanya ışığı gördü! Ulaştırmaya 2 yeni nefes daha

Ulaştırma yatırımlarının biri de, turizmin göz bebeği Antalya’nın Alanya ilçesine nefes aldıracak kara yolları projesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu’nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı’nı bugün trafiğe açacak.

Hatay'da dağlar delindi, Alanya ışığı gördü! Ulaştırmaya 2 yeni nefes daha

3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak projelendirilen yolda 3 tünel inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, ayrıca 1.031 metre uzunluğunda 7 adet çift köprü, 60 metrelik 1 tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ettiklerini, yolun tamamı hizmete açıldığında yıllık 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacağını dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası