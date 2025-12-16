Ankara–İstanbul arasında ulaşım süresi, saatte 350 kilometre hızla çalışacak yeni hızlı tren hattıyla 80 dakikaya düşecek. Yerli üretim saatte 225 kilometre hızındaki hızlı trenin ise 2026 Ocak ayında test sürüşlerine başlaması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara–İstanbul arasında ulaşım süresini 80 dakikaya düşürecek, saatte 350 kilometre hızla gidecek yeni hızlı tren hattı projesini açıkladı. Boyraz, projenin Türkiye’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen kariyer söyleşisinde konuşan Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gençlerle birlikte büyük projelere imza attıklarını belirtti. “Ulaştırma Festivali Projesi” kapsamında gençlere staj ve kariyer imkânları sunduklarını ifade eden Boyraz, ulaşımın her alanında yeni hikâyeler yazıldığını vurguladı.

Hızlı tren projelerine özel önem verdiklerini dile getiren Boyraz, bugüne kadar yurt dışından ithal edilen hızlı tren setlerinin artık yerli imkânlarla üretildiğini söyledi. Boyraz, saatte 225 kilometre hızla gidecek yerli hızlı trenin 2026 Ocak ayında raylara indirileceğini, test sürüşlerinin ise Sakarya’da başlayacağını açıkladı.

Yeni projelere de değinen Boyraz, Ankara–İstanbul arasında planlanan saatte 350 kilometre hızındaki hızlı tren hattının tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresinin yalnızca 80 dakikaya ineceğini belirtti. Boyraz ayrıca, bakanlığın devam eden ulaştırma yatırımları ve savunma sanayii projeleri hakkında da bilgi verdi.

